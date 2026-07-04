روایت مهاجرانی از نخستین دیدارش با رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی درباره حضور در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: «وقتی برای عرض ادب و وداع خدمت رسیدم، اولین حسی که از آن فضا گرفتم، طلب توفیق برای ادامه مسیر اعتلای ایران بود. در تمام لحظات از خدا می‌خواستم مسئولان را در ادامه مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت ایران یاری کند.»

سخنگوی دولت با اشاره به فضای مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب و اندوه اعضای هیئت دولت، اظهار کرد: دیدن تأثر و سوگواری مسئولانی که معمولاً احساسات خود را کمتر بروز می‌دهند، بسیار تأثیرگذار بود. هریک از حاضران به شیوه خود اندوهشان را ابراز می‌کردند و آنچه در مراسم دیده می‌شد، تنها بخشی از احساسات درونی افراد بود.»

وی با اشاره به انتشار خبر شهادت رهبر شهید انقلاب، آن روز را بهت‌آورترین روز زندگی خود توصیف کرد و گفت: «اگرچه ساختار جمهوری اسلامی برای تداوم اداره کشور طراحی شده است، اما پذیرش این اتفاق برایم بسیار دشوار بود.»

سخنگوی دولت رهبر انقلاب را دارای سه ویژگی «اقتدار، هوشمندی و جامعه‌نگری» توصیف و با بیان خاطراتی از دوران مسئولیت خود در مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، به پیگیری مستقیم ایشان از مسائل آموزشی، مدارس استعدادهای درخشان و کاهش رتبه ایران در المپیادهای علمی اشاره کرد و گفت: «دقت نظر ایشان به این موضوع در میان انبوه مسائل کلان کشور، شگفت‌آور است.»

وی با اشاره به نخستین دیدار خود با رهبر شهید انقلاب پس از انتخاب به‌عنوان سخنگوی دولت، اظهار کرد: از ایشان خواستم در صورت وجود هرگونه اشکال در عملکردم، من را از تذکرشان بهره‌مند کنند و وقتی پاسخ «تا حالا خوب بوده» را از ایشان شنیدم برایم بسیار دلگرم‌کننده‌ بود.

سخنگوی دولت همچنین با تأکید بر پیوند تاریخی ایران با فرهنگ ایثار و مقاومت، اظهار کرد: «ما برای آنکه ایران، ایران شود خون دل‌ها خورده‌ایم. این فرهنگ از روایت سیاوش تا عاشورا و همه مقاطع مهم تاریخ معاصر ایران استمرار یافته و امروز نیز نسل جدید باید مسیر عزت و اقتدار کشور را ادامه دهد. ایران امروز توانسته با اتکا به خون شهدا و ایستادگی مردم، در برابر فشارهای دشمنان مقاومت کند.»

مهاجرانی با اشاره به گستره مطالعات رهبر شهید انقلاب، گفت: «مطالعه آثار کلاسیک و معاصر ادبیات جهان و توجه هم‌زمان به مسائل علمی، آموزشی و مدیریتی، از ویژگی‌های برجسته شخصیت ایشان بود.»

سخنگوی دولت همچنین با روایت خاطره‌ای از یکی از دیدارها با رهبر شهید انقلاب، گفت: «با همان پوشش همیشگی در دیدار حاضر شدم و برداشتم از رفتار ایشان این بود که نگاه رهبر انقلاب بر پذیرش تفاوت‌ها و تنوع‌های موجود در جامعه استوار است.»

وی با تأکید بر توان دفاعی کشور و نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت، اظهار کرد: «دشمن، تمدن ایران را نمی‌شناسد. دولت همه ظرفیت خود را برای حمایت از کشور و مردم به کار خواهد گرفت و امیدواریم مسئولان بتوانند در مسیر اعتلای ایران، شرمنده خون شهدا نباشند.»

انتهای پیام/