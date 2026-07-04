عراقچی در دیدار وزیر خارجه کنگو برازاویل:
توسعه روابط با کشورهای آفریقایی از اولویتهای ایران است
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با همتای کنگویی خود، ضمن قدردانی از ابراز همدردی دولت و مردم کنگو برازاویل و حمایت این کشور از ایران در مجامع بینالمللی، بر عزم تهران برای توسعه و تعمیق روابط با کشورهای آفریقایی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا،کنستانت سرژ بوندا وزیر امور خارجه کنگو برازاویل که برای شرکت در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، روز جمعه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.
وزیر امور خارجه کنگو برازاویل با ابلاغ مراتب همدردی و همبستگی رئیس جمهور، دولت و مردم این کشور با دولت و مردم ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مقامها و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت گفت.
وزیر امور خارجه کنگو برازاویل با اشاره به وجود ظرفیتها و فرصتهای فراوان در کشورهای آفریقایی از جمله کنگو، برای گسترش روابط در حوزههای مختلف و بهرهگیری از توانمندیهای علمی و فناوری ایران تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از ابراز همدردی دولت و مردم کنگو برازاویل با جمهوری اسلامی ایران، و نیز مواضع ارزشمند این کشور در مجامع بینالمللی در حمایت از ایران، بر اهتمام ویژه رهبری و رئیسجمهور ایران برای توسعه و تعمیق روابط با کشورهای آفریقایی تاکید کرد.