پایتخت در متن حماسه قرن

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این شورا در اطلاعیه شماره ۲، از آمادگی کامل تهران برای میزبانی از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع «قائد شهید» خبر داد و اعلام کرد با پیش‌بینی مراکز اسکان، استقرار صد‌ها موکب خدمات‌رسان و اجرای تمهیدات ترافیکی، شرایط برای حضور مردم در آرامش و سهولت کامل فراهم شده است.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف، ولایت‌مدار و حماسه‌ساز ایران اسلامی عاشقان و دلدادگان مسیر نور و حقیقت این روزها، تهران و سراسر ایران عزیز، شاهد شکل‌گیری حماسه‌ای بی‌بدیل و تکرارناشدنی در تاریخ است؛ گام‌هایی استوار و دل‌هایی بی‌قرار که به سوی یک میعادگاه مشترک در حرکتند تا جلوه‌ای ماندگار از عشق، انسجام و وفاداری به آرمان‌های والای اسلام و انقلاب را پیش چشم جهانیان به تصویر بکشند. بدون تردید، این رویداد عظیم و تاریخی، فرصتی ناب و تکرارنشدنی در طول ده‌ها سال گذشته است که شاید در تمام دوران یک‌بار رخ بنماید؛ مجالی قدسی برای ثبت نام در دفتر یاوران حق و حقیقت. در این ایام که امت اسلامی خود را برای وداع و حضور حماسی در مراسم تشییع پیکر پاکِ «قائد شهید» در روز دوشنبه آماده می‌سازد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن ابراز شکر و سپاس به درگاه الهی بابت این شکوهِ ارادت، به استحضار ملت عزیز و شریف ایران، به‌ویژه کاروان‌های عظیمی که از سراسر میهن اسلامی عازم پایتخت هستند می‌رساند:

۱. آمادگی کامل ستاد‌های اسکان: تمامی تمهیدات لازم جهت اسکان، استراحت و پذیرایی از زائران گرامی در پهنه‌های مختلف پایتخت، مساجد، حسینیه‌ها و مراکز اسکان اضطراری پیش‌بینی شده است. خادمان شما، تا آخرین نفر از زائران را با آغوش باز پذیرا خواهند بود.

۲. برپایی صد‌ها موکب خدمات‌رسان: مسیر‌های منتهی به مراسم، به همت بانیان مردمی و هیئات مذهبی، سرشار از شوق خدمت است. موکب‌های متعدد فرهنگی، پذیرایی و درمانی به صورت شبانه‌روزی آماده‌ی ارائه‌ی بهترین خدمات به عاشقان راه حق هستند.

۳. روانی ترافیک و تسهیل در تردد: با تمهیدات ویژه‌ی ترافیکی و هماهنگی کامل نیرو‌های راهور و حمل‌ونقل عمومی (مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی)، با وجود حجم شگفت‌انگیز جمعیت، مسیر‌های دسترسی کاملاً روان، هدایت‌شده و تحت کنترل است تا زائران عزیز بدون کمترین معطلی به مقاصد خود هدایت شوند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن ابراز شکر و سپاس به درگاه الهی برای توفیق میزبانی از این رویداد بی‌تکرار قرن، بار دیگر از آحاد مردم شریف، خانواده‌ها، جوانان غیور و تشکل‌های مردمی از سراسر ایران اسلامی دعوت می‌نماید تا با حضور در این اجتماع باشکوه و بی‌نظیر تاریخی، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این مرز و بوم بیفزایند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی