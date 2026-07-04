پیام حجت السلام والمسلمین عبدالحمید رئیسی در پی شهادت دریادار دوم اکبرزاده



بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى‌ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلا»

(سوره احزاب آیه ۲۳)



خانواده محترم شهید والامقام سردار محمد اکبرزاده



سلام علیکم

با نهایت تأسف و تألم خبر درگذشت، برادر انقلابی جناب آقای دکتر محمد اکبرزاده معاون محترم سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه موجب اندوه عمیق اینجانب گردید.



شهید دکتر اکبرزاده عمر پر برکت خود را وقف جهاد تبیین نمود. او با بینشی عمیق و باوری راسخ در راه روشنگری گام‌های بلندی برداشت و تا آنجا که مورد غضب بیش از پیش دشمنان انقلاب اسلامی گردید.



ایشان با تلاشی وافر و کلامی نافذ، راه روشن انقلاب اسلامی را برای همه همکاران و عموم مردم مبعوث شده تبیین می نمود و سرانجام در این مسیر عزتمندانه و شرافتمندانه به ملکوت اعلی پیوست.



عظمت این برادر عزیز به این بود که مخلصانه و مجاهدانه در مسیر تبیین منظومه فکری امامین انقلاب (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) فی‌سبیل‌الله تلاش می کرد تا در نهایت توسط دشمنان انقلاب اسلامی تحریم شد و مزد زحمات خالصانه خود را با تحصیل شهادت گرفت و رو سفید از این دنیا رحلت نمود.



به یقین همکاران و دوستان این برادر پاسدار رشید بصیر انقلابی و مجاهد شهید عرصه جهاد تبیین، راه نورانی و امید بخش گام دوم انقلاب را با تلاشی مضاعف دنبال خواهند کرد و در کنار ملت بزرگ ایران در مبارزه بی‌امان با استکبار جهانی و دست‌نشانده نیابتی او با صلابت هرچه تمام‌تر خواهند ایستاد.



امروز واقعاً همه همکاران بنده در نیروی دریایی سپاه از درگذشت این عزیز وارسته سفرکرده، داغدار هستند، لکن با قوت و اقتدار امر جهاد تبیین و روشنگری را با صلابت ادامه خواهند داد.



اینجانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت به خانواده محترم و داغدار ایشان، به ویژه همسر فداکار، دریادلان نیروی دریایی سپاه و آحاد مردم نجیب و ولایتمدار استان مازندران، از درگاه خداوند متعال برای آن برادر عزیز، علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.



عبدالحمید رئیسی

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی