به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، علی‌اکبر پورجمشیدیان روز شنبه در بازدید از مرکز مدیریت راه‌ها اظهار داشت: مواکب مردمی در نقاط زیادی از شهر تهران برپا شده و مردم، هیئت‌ها و تشکل‌ها برای میزبانی از همه مهمانانی که از اقصی نقاط کشور به تهران می‌آیند تا در مراسم وداع، نماز و تشییع رهبر شهید انقلاب شرکت کنند، آمادگی دارند.

دبیر ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اضافه کرد: در مصلی تمهیدات بسیار خوبی از نظر امنیت، ایمنی و خدمت‌رسانی به مردم اندیشیده شده است. وی گفت: در مواکبی که برپا شده ظرفیت قابل‌توجهی برای اسکان مردم پیش‌بینی شده‌ است و حتی اگر زائران بخواهند شب را استراحت کنند کاملاً شرایط فراهم است. پورجمشیدیان افزود: در زائرشهرها و پارکینگ‌هایی که پیش بینی شده اساساً مشکلی نداریم و من به عنوان خادم مردم از همه علاقمندان دعوت می‌کنم با اطمینان خاطر کامل در مراسم شرکت کنند؛ تهرانی‌ها میزبان‌های خوبی هستند و مراسم بدرقه باشکوهی را برای رهبر عزیز و شهیدمان پیش‌بینی کردند.

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