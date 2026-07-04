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پورجمشیدیان:

شرایط میزبانی از زائران و علاقه‌مندان رهبر شهید انقلاب در تهران فراهم است

شرایط میزبانی از زائران و علاقه‌مندان رهبر شهید انقلاب در تهران فراهم است
کد خبر : 1808625
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دبیر ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: با توجه به تدابیر خوبی که در ستاد ملی در نظر گرفته شده است، شهر تهران برای میزبانی از زائران در آمادگی کامل قرار دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، علی‌اکبر پورجمشیدیان روز شنبه در بازدید از مرکز مدیریت راه‌ها اظهار داشت: مواکب مردمی در نقاط زیادی از شهر تهران برپا شده و مردم، هیئت‌ها و تشکل‌ها برای میزبانی از همه مهمانانی که از اقصی نقاط کشور به تهران می‌آیند تا در مراسم وداع، نماز و تشییع رهبر شهید انقلاب شرکت کنند، آمادگی دارند.

 

دبیر ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اضافه کرد: در مصلی تمهیدات بسیار خوبی از نظر امنیت، ایمنی و خدمت‌رسانی به مردم اندیشیده شده است.

وی گفت: در مواکبی که برپا شده ظرفیت قابل‌توجهی برای اسکان مردم پیش‌بینی شده‌ است و حتی اگر زائران بخواهند شب را استراحت کنند کاملاً شرایط فراهم است.

پورجمشیدیان افزود: در زائرشهرها و پارکینگ‌هایی که پیش بینی شده اساساً مشکلی نداریم و من به عنوان خادم مردم از همه علاقمندان دعوت می‌کنم با اطمینان خاطر کامل در مراسم شرکت کنند؛ تهرانی‌ها میزبان‌های خوبی هستند و مراسم بدرقه باشکوهی را برای رهبر عزیز و شهیدمان پیش‌بینی کردند.

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