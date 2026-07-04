در پیامی صورت گرفت؛
دعوت آیت الله اعرافی برای حضور پرشکوه در تشییع رهبر شهید
مدیر حوزههای علمیه کشور در پیامی با تجلیل از ایستادگی و حماسهآفرینی ملت ایران و محور مقاومت، از عموم اقشار مردم، روحانیت و دانشگاهیان دعوت کرد تا با حضور خیرهکننده، دشمنشکن و وحدتآفرین در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، حماسهای نو در مسیر مقاومت و میثاق با ولایت بیافرینند.
به گزارش ایلنا، آیتالله علیرضا اعرافی در پیامی مردم را به حضور پر شکوه در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی دعوت کرد، متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین
«آنچه که در این جنگ سوم گذشت یک اتفاق بزرگ تاریخی و اسطوره عظیم تمدنی بود که ملت ایران و محور مقاومت آن را آفریدند عناصر مقاومت میدان و مجاهدان نیروهای مسلح و محور مقاومت همه عناصر بسیار مهم بودند اما اون موتور محرک و اون قلب مولد و نیروی اصلی شما ملت بزرگ و شریف بودید که این حماسه بزرگ را آفریدید.
این منظومه حضورهای شما این جهاد عظیم و سلسله موکبهای شما و حضورهای خیابانی شما امروز متصل خواهد شد با یک حلقه مکملی که ضامن سعادت و پیشرفت کشور خواهد بود اون حلقه مکمل حضور در مراسم تشییع و وداع با امام شهید و میثاق با ولایت فقیه و رهبری معظم و اعلام همبستگی جدید و تکمیل زنجیره این حضورهاست در وداع با امام شهید مان و در تشییع پیکر ایشان و در مراسمهایی که پس از آن برگزار خواهد شد.
همه چهار ماه را ما باید با این حضور بسیار پرشکوه و چشمگیر و خیره کننده و دشمن شکن وحدت آفرین تکمیل کنیم این انتظاریست که از روحانیت معظم از دانشگاهیان بزرگوار از جوانان عزیز از مردان و زنان غیرتمند و دلیر ما میرود. امید است که با شور و شوق شما ما شاهد یک حماسهای نو، اسطوره سازی جدید و زنجیره سازی مقاومت در ایران و منطقه از لبنان، عراق، یمن و سایر کشورهای اسلامی باشیم.»