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سردار عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه معرفی شد

سردار عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه معرفی شد
کد خبر : 1808618
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دریادار پاسدار علی عظمایی که پیشتر جانشینی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده داشت، به عنوان فرمانده این نیرو معرفی شد.

به گزارش ایلنا، دریادار پاسدار علی عظمایی پیش‌تر فرماندهی منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه را بر عهده داشت، به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شد.

پیش از او شهید دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری فرماندهی نیروی دریایی سپاه را بر عهده داشت. شهید تنگسیری به دلیل جراحات وارده ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ رمضان، دهم فروردین ماه سال جاری به شهادت رسید.

 

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