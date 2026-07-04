مراسم تشییع رهبر شهید در قم با اقامه نماز در مسجد جمکران آغاز میشود
معاون سیاسی، امنیتی استاندار قم گفت: مراسم تشییع، ۵ صبح روز سهشنبه با اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مسجد جمکران آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید اظهار کرد: با عنایت به پیشبینیهای صورتگرفته و برنامهریزیهای انجامشده، مراسم تشییع رأس ساعت ۵ صبح آغاز خواهد شد.
معاون امنیتی سیاسی استاندار قم افزود: با اتصال جمعیت حاضر در مسجد مقدس جمکران به بلوار پیامبر اعظم (ص)، شاهد اقامه نماز باشکوهی خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، وی اظهار کرد: تمهیدات لازم جهت فراهمسازی بستری مناسب برای حضور تمامی مردم بهمنظور ادای دین به مقام معظم رهبری اتخاذ شده است.