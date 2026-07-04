به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید اظهار کرد: با عنایت به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مراسم تشییع رأس ساعت ۵ صبح آغاز خواهد شد.