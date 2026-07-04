به گزارش ایلنا، ایمان عطارزاده، سخنگوی ستاد تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب امروز (شنبه) در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در عراق که قرار است روز چهارشنبه انجام شود، گفت: ابعاد بین‌المللی و میزان دلدادگی به رهبر شهید به حدی است که مردم جنوب عراق (به ویژه بصره) و همچنین شیعیان پاکستان، مصرانه درخواست میزبانی و تشییع پیکر مطهر را در کشورهای خود داشتند که به دلیل محدودیت‌های زمانی مقدور نشد.