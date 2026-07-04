خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران»:

شیعیان پاکستان، مصرانه درخواست میزبانی و تشییع پیکر مطهر را در کشورهای خود داشتند

شیعیان پاکستان، مصرانه درخواست میزبانی و تشییع پیکر مطهر را در کشورهای خود داشتند
کد خبر : 1808538
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» گفت: شیعیان پاکستان، مصرانه درخواست میزبانی و تشییع پیکر مطهر را در کشور خود داشتند که به دلیل محدودیت‌های زمانی مقدور نشد.

به گزارش ایلنا، ایمان عطارزاده، سخنگوی ستاد تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب امروز (شنبه) در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در عراق که قرار است روز چهارشنبه انجام شود، گفت: ابعاد بین‌المللی و میزان دلدادگی به رهبر شهید به حدی است که مردم جنوب عراق (به ویژه بصره) و همچنین شیعیان پاکستان، مصرانه درخواست میزبانی و تشییع پیکر مطهر را در کشورهای خود داشتند که به دلیل محدودیت‌های زمانی مقدور نشد.

وی ادامه داد: در راستای هماهنگی‌های فراملی، دولت عراق ستادی را در عالی‌ترین سطح به ریاست نخست‌وزیر تشکیل داده و رئیس دفتر ایشان به عنوان متولی مستقیم برگزاری مراسم طواف در عتبات عالیات تعیین شده است.

عطارزاده افزود: هم‌زمان با برگزاری عزاداری‌های باشکوه و گسترده در کارگیل، کشمیر، هند، افغانستان و ترکیه، این موج خروشان جهانی نشان داد که ایشان به عنوان ولی امر مسلمین و رهبر آزادگان جهان که هیمنه پوشالی غرب را به چالش کشید، جایگاهی عمیق در قلوب ملت‌ها دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی