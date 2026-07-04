«فرماندهان مسئولان و عزیزان پاسدار و بسیجی، در رابطه با پیام مهم امام المسلمین در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ نکاتی را از باب تکلیف خدمت‌تان تقدیم می‌دارم.



۱ـ یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین ویژگی‌های مؤمنان صادق و مجاهدان در راه خدا و از شاخص‌ترین مصادیق بصیرت هدایتگر: آن است که در طوفان حوادث و تغییر و تحول روزگار، از مسیر ولایت‌مداری و التزام فکری و قلبی و تبعیت عملی خارج نشده، تکلیف شرعی و الهی خود را به خوبی درک می‌کنند و بدون انفعال از فضاسازی‌ها و تنازعات، اراده و مطالبه مولی و رهبر خویش را به خوبی و به موقع فهم کرده و امتثال می‌کنند. نه بر ولایت پیشی می‌گیرند و نه از ولایت جا می‌مانند.



۲ـ در شرایط فعلی که دشمن شکست خورده و جبهه استکبار در برابر امت مبعوث شده، منسجم و منتقم و رزمندگان ولایت‌مدار، گرفتار استیصال شده و تلاش می‌کند، بزرگ‌ترین نقطه قوت و اقتدار نظام اسلامی یعنی اراده مستحکم و اتحاد مقدس امت اسلام را متزلزل کند. درک و بصیرت نسبت به تکلیف الهی و انقلابی از اهمیت مضاعفی برخوردار است.



۳ـ یگانه راه ناکام گذاشتن نقشه شوم دشمنان و صیانت از بعثتی که خدا ایجاد کرده و حفظ انسجام و وحدت؛ تمسک واقعی و فرمانبرداری مطلق از ولایت و رهبری الهی حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) است که این تنها با درک عمیق و بصیرت نسبت به تدابیر و مطالبات معظم‌له تحقق می‌یابد.



۴ـ پیام بسیار مهم راهگشا، صریح و قاطع امام المسلمین در رابطه با تفاهم‌نامه تجلی حکمت، بصیرت، هوشمندی، شجاعت و روحیه انقلابی و جهادی آن حضرت می‌باشد که همانند امام شهید و بزرگوار خویش در هدایت و راهبری، انقلاب اسلامی را به شایسته ترین و زیباترین شکل تجلی بخشید.



این پیام عمیق باید فصل الخطاب و مبنای درک تکلیف و اقدام مؤمنین ولایت‌مدار باشد. و سزاوار نیست، اختلاف سلایق و برداشت‌ها ما را از صراط مستقیم ولایت‌مداری خارج کند.



۵ـ با اذعان و اعتراف به اینکه مطلوب حضرت آقا فراتر از این تفاهم‌نامه است هرگونه مباحثه و مجادله در این که مبنای اجازه معظم‌له چه بوده است و آیا مسئولان در این رابطه قصور یا تقصیری داشته‌اند و متهم کردن آنان به خیانت و عدم ولایت‌مداری که موجب دو قطبی شدن و آسیب دیدن اتحاد مقدس مردم مبعوث شده می‌باشد، هرگز با روح و محتوای پیام آن حضرت انطباق ندارد و در حال حاضر که جنگ و جهاد مقدس ما با استکبار ادامه دارد و نباید به آن پرداخت.



۶ـ به همه فرماندهان مسئولان و فرزندان عزیز پاسدار و بسیجی تأکید می‌کنم، شما در این اندیشه باشید که تکلیف و انتظار حضرت آقا از شما چیست و بر اساس آیه شریفه قرآن که فرمود: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لا یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ إِلَی اللهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (سوره مائده: ۱۰۵) بدون مشغول شدن و قضاوت راجع به دیگران تلاش کنید: اولاً همین پیام و دستور آقا را مبناء قرار داده و مطالبه‌گر تحقق آن باشید و ثانیاً آمادگی‌های سخت و نرم خود را برای جهاد و مبارزه با استکبار و دشمنی که هرگز به پیمان و عهد خود وفادار نبوده، ارتقاء دهید.



زمان، زمان «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ...» و آمادگی و افزایش اقتدار است نه مشغول شدن به اموری که ثمره‌ای بر آن مترتب نیست.



۷ـ سخنرانان، مداحان، نخبگان بزرگوار و دلسوز و ولایتمدار؛ به جای پرداختن به مباحثی که جایگاه رفیع و مقتدر و فرماندهی امام عزیزمان را تضعیف می‌کند و با القای اینکه تحمیل الرأی علی الولایه انجام گرفته و یا مطالبی که اتحاد مقدس را متزلزل می‌کند، مردم انقلابی را به التزام به همین پیام و مطالبه‌گری و حضور در صحنه و مقاومت دعوت کنند.



متهم کردن مسئولانی که حضرت آقا آنها را دلسوز، دارای حسن نظر و تلاشگر معرفی کرده‌اند به خیانت و نیز باطل و مردود دانستن تفاهم‌نامه‌ای که مولایمان اجازه آن را داده‌اند؛ مصداق ولایت‌مداری نیست و در مقابل مطالبه‌گری التزام به تعهدی که مسئولان به رهبری عزیز داده‌اند و تقویت آمادگی برای مقابله با استکبار از مصادیق عمل صالح و مطالبات حضرت آقا می‌باشد.



۸ـ عزیزان و بزرگواران برای تحلیل گذشته و قصور و تقصیرات در آینده فرصت داریم در حال حاضر نیازمند آن هستیم که به آن چه حضرت آقا ابلاغ فرموده‌اند ملتزم باشیم و توجه داشته باشیم آنچه را امام المسلمین به هر دلیلی آن را اذن و اجازه فرموده‌اند؛ برای همه ما حجت شرعی و تخلف از آن جایز نمی‌باشد.



۹ـ سپاه پاسدران انقلاب اسلامی همواره قوی‌ترین بازوی ولایت و سنگرنشین خط مقدم انقلاب بوده و فرماندهان و مسئولان فعلی همانند فرماندهان و پاسداران و بسیجیان شهید در سربازی ولایت لحظه‌ای بر خود تردید راه نداده و کوتاه نیامده و نمی‌آیند.



۱۰ـ امیدوارم خداوند متعال همه ما را در ولایت‌مداری و حقیقت دین که تولی و تبری واقعی است و حرکت در صراط مستقیم سربازی مولای‌مان ثابت قدم بدارد. ان‌شاءالله.»