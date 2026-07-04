به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد واحدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نامه‌ای خطاب به علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به مطالب منتشرشده از سوی علی خضریان، نماینده تهران، درباره ماموریت هیات جمهوری اسلامی ایران در چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو اعتراض کرد و خواستار بررسی این موضوع در چارچوب سازوکارهای قانونی و نظارتی مجلس شد.

در این نامه تاکید شده است که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نظارت و پرسشگری مسئولانه نمایندگان مجلس را حق قانونی آنان می‌داند و خود را متعهد به پاسخگویی دقیق، مستند و شفاف می‌شمارد، اما مطالب منتشرشده درباره این ماموریت ملی، بر پایه برداشت از یک مکاتبه مقدماتی اداری و بدون توجه به فرآیندهای متعارف تشکیل هیات‌های رسمی و تخصصی تنظیم شده و در نتیجه، تصویری متفاوت از واقعیت این ماموریت ارائه کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت میراث‌فرهنگی در این نامه تصریح کرده است که اگر بیان این مطالب ناشی از فقدان اطلاعات و آگاهی نسبت به سازوکار ماموریت‌های اجرایی کشور باشد، شایسته است مجلس شورای اسلامی با برگزاری دوره‌های آموزشی، زمینه ارتقای دانش اداری افرادی نظیر این نماینده را فراهم کند تا از تکرار چنین برداشت‌هایی جلوگیری شود.

در این نامه همچنین اشاره شده است که ترکیب اصلی هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران، متناسب با ضرورت‌های فنی و تخصصی پرونده ثبت‌جهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته» بوده و در نهایت بین ۷ تا ۹ نفر خواهد بود.

به گفته واحدی، فهرست اولیه ارسال‌شده به دستگاه‌های ذی‌ربط، صرفا برای انجام هماهنگی‌های اداری، اخذ روادید، پیش‌بینی افراد جایگزین و برنامه‌ریزی‌های مقدماتی تهیه شده و به هیچ عنوان فهرست قطعی اعزام محسوب نمی‌شود.

در بخش دیگری از این نامه آمده است که مطابق رویه معمول در ماموریت‌های خارجی اعضای هیات دولت، مقدمات اداری برای بیش از یک مقام عالی فراهم می‌شود، اما در نهایت تنها یکی از مقامات ذی‌ربط به عنوان رئیس هیات در ماموریت حضور خواهد یافت.

واحدی همچنین با تشریح ترکیب تخصصی هیات اعزامی، اعلام کرده است که این هیات متشکل از معاون میراث‌فرهنگی، کارشناسان ثبت‌جهانی، مسئول فنی پرونده، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین، دو نفر از استادان برجسته و چهره‌های ماندگار حوزه میراث‌فرهنگی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو و سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد یونسکو است؛ ترکیبی که در چارچوب ضوابط تخصصی و دیپلماتیک کشور شکل گرفته و در مقایسه با برخی هیات‌های کشورهای دیگر که تا ۴۰ عضو دارند، کاملا منطقی و متناسب ارزیابی می‌شود.

در این نامه همچنین به موضوع زمان ماموریت اشاره شده و آمده است که بازه زمانی درج‌شده در اسناد اداری، به معنای حضور همزمان تمامی اعضا در کل مدت اجلاس نیست، بلکه تیم کارشناسی برای انجام هماهنگی‌های فنی و رایزنی‌های تخصصی زودتر در محل اجلاس حاضر می‌شود و هیات عالی تنها همزمان با بررسی رسمی پرونده، برای انجام مذاکرات، دیدارهای دوجانبه و دفاع از پرونده ملی جمهوری اسلامی ایران در نشست حضور خواهد یافت.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت میراث‌فرهنگی در ادامه، ثبت‌جهانی پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته» را یکی از مهم‌ترین پرونده‌های جمهوری اسلامی ایران در دستور کار نشست سال ۲۰۲۶ کمیته میراث‌جهانی یونسکو دانسته و تاکید کرده است که ثبت این اثر، علاوه بر تثبیت بخشی از هویت تاریخی و تمدنی ایران، جایگاه بین‌المللی کشور را نیز ارتقا خواهد داد و شمار آثار ثبت‌جهانی ایران را به ۳۰ اثر خواهد رساند.

در بخش دیگری از این نامه، ادعای مطرح‌شده درباره هزینه ۴۰ میلیارد تومانی این ماموریت نیز رد شده و تصریح شده است که تاکنون هیچ پرداختی از محل اعتبارات عمومی برای این ماموریت انجام نشده و ارقام مطرح‌شده فاقد استناد به اسناد مالی قطعی است.

واحدی در پایان این نامه، اطلاق عنوان «سفر تابستانی مسئولان» به ماموریت رسمی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از پرونده ثبت‌جهانی الموت را «اتهامی ناروا، خلاف واقع و مصداق تخریب دولت و دستگاه اجرایی» توصیف کرده و هشدار داده است که انتشار مطالب غیرمستند، به‌ویژه در آستانه یک ماموریت ملی و در شرایط حساس کشور، می‌تواند موجب تشویش افکار عمومی، خدشه به اعتبار ماموریت‌های رسمی، آسیب به منافع ملی و تضعیف اعتماد عمومی شود.

وی از نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرده است این موضوع در چارچوب سازوکارهای قانونی و نظارتی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد و اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار انتشار مطالب فاقد استناد و خلاف واقع اتخاذ شود.

گفتنی است علی خضریان، نماینده تهران، پیش‌تر با انتشار مطلبی در کانال شخصی خود مدعی شده بود که برای حضور در چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث‌جهانی یونسکو در کره‌جنوبی، ۱۴ نفر از سوی وزارت میراث‌فرهنگی با هزینه‌ای حدود ۴۰ میلیارد تومان اعزام می‌شوند و این ماموریت را «سفر تابستانی مسئولان» توصیف کرده بود.

انتهای پیام/