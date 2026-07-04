به گزارش ایلنا، بهروز محبی‌نجم‌آبادی با اشاره به نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: به اعتقاد ما اگر بانک‌ها به رسالت اصلی خود، بر اساس قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، بازگردند و بنگاه‌داری را کنار بگذارند، اتفاقات بسیار مثبتی در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.

نماینده مردم «سبزوار، جوین و جغتای» در مجلس شورای اسلامی افزود: بانک‌ها باید به جای ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری، به عنوان حامی و شریک واقعی بخش خصوصی ایفای نقش کنند؛ مشارکتی که واقعی باشد، نه یک‌سویه و صرفاً در قالب پرداخت تسهیلات. در چنین شرایطی، بانک‌ها می‌توانند با شناسایی و حمایت از بخش‌های دارای مزیت اقتصادی، زمینه رشد تولید و افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بانک‌ها با نظارت دقیق بر طرح‌های اقتصادی و مشارکت در فعالیت‌های مولد، ضمن ارائه تسهیلات مناسب به فعالان اقتصادی، می‌توانند سودهای قابل توجهی نیز برای مشتریان خود ایجاد کنند.

محبی‌نجم‌آبادی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین ملاک در عملکرد نظام بانکی، حمایت از تولید است، تصریح کرد: بانک‌ها باید به عنوان حامیان بزرگ تولید، تمرکز خود را بر حمایت از تولیدات صادرات‌محور و ارزآور قرار دهند و با استفاده از ابزارهای مالی، ظرفیت‌های اقتصادی کشور و بخش‌هایی را که دارای مزیت‌های ویژه هستند، تقویت کنند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت هدفمند از بخش خصوصی سالم، متعهد و قانون‌مدار، یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی است. بخش خصوصی‌ای که تعهدات ارزی خود را به‌درستی انجام می‌دهد، مالیات خود را به موقع پرداخت می‌کند و با ایجاد اشتغال، کمک‌های بزرگی به اقتصاد و جامعه ارائه می‌دهد، شایسته حمایت همه‌جانبه بانک‌هاست.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: اصلاح رویکرد بانک‌ها و حرکت از بنگاه‌داری به سمت تأمین مالی تولید و مشارکت واقعی با بخش خصوصی، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تولید، رشد صادرات، ایجاد اشتغال، تقویت ارزش پول ملی و تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور ایفا کند.

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