به گزارش ایلنا، علاءالدین بروجردی با اشاره به ابعاد بی‌سابقه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: ما شاهد یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخی انقلاب اسلامی و جهان هستیم. جهانیان خواهند دید که چگونه در تهران، قم، عراق و در نهایت در حرم مطهر رضوی (مدفن سید الشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای)، ملت ما و امت اسلامی همبستگی خود را با جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور اقتدار در جهان اسلام به نمایش می‌گذارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه افزود: علیرغم تصورات واهی و ابلهانه ترامپ و رژیم صهیونیستی که گمان می‌کردند ترور این شخصیت بزرگ منجر به تضعیف ما می‌شود، این اشتباه محاسباتی آن‌ها تنها باعث شد تا قدرت جمهوری اسلامی و انسجام ملت بزرگ ایران بیش از پیش به نمایش گذاشته شود.

وی با اشاره به حضور گسترده مقامات بین‌المللی گفت: با وجود تمام فشارهای آمریکایی‌ها، هیات‌های بلندپایه‌ای از بیش از ۱۰۰ کشور جهان، شامل روسای جمهور، نخست‌وزیران و وزرا به تهران آمدند تا به پیکر مطهر سیدالشهید انقلاب اسلامی ادای احترام کنند. جهان در مقابل عظمت این مرد بزرگ و ملت عظیم که اینگونه نسبت به رهبر و نظام جهوری اسلامی وفادار هستند و عشق و علاقه خود را به نمایش می‌گذارند سر تعظیم فرود می‌آورد.

بروجردی در پایان با اشاره به تأثیرات فرامرزی این رویداد تأکید کرد: آمریکایی‌ها باید ببینند که در عراق چه اتفاقی خواهد افتاد؛ مردمی که هرچند ایرانی نیستند اما حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (شهید) را رهبر خود می‌دانند، با تظاهرات میلیونی قدرت خود را به رخ خواهند کشید.

نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس با اشاره به اینکه حماقت آمریکا تنها منجر به نمایش مجدد اقتدار ملت و تقویت انسجام ملی شده است، هشدار داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی باید منتظر انتقامی باشند که به سخت‌ترین شکل ممکن و به طور حتم محقق خواهد شد.

انتهای پیام/