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در بیانیه وزارت اطلاعات مطرح شد؛

حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب است

حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب است
کد خبر : 1808467
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وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای به مناسبت برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب تاکید کرد: دشمن سفاک آمریکایی صهیونی بزرگترین جنایت و توطئه تروریستی تاریخ معاصر را در این فاجعه بزرگ رقم زد و قلوب بیشماری را تا ابد جریحه‌دار و محزون نمود.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه وزارت اطلاعات به شرح زیر است:

«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی‌ رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی (فجر/۳۰-۲۷)

«ایران مقتدر در سوگ مقتدای خویش»

ملت مقاوم و نستوه ایران اسلامی، بیش از ۴ ماه است که در تداوم مصاف تاریخی و مبارزه عاشورایی خویش با جبهه کفر و استکبار جهانی، داغدار و سیاهپوش شهادت مظلومانه عبدصالح خدا، ولی امر مسلمین و بزرگ آموزگارِ عزت، استقلال، استغنا، اعتماد به نفس، ذلت‌ناپذیری و ظلم‌ستیزی است.

دشمن سفاک آمریکایی صهیونی بزرگترین جنایت و توطئه تروریستی تاریخ معاصر را در این فاجعه بزرگ رقم زد و قلوب بیشماری را تا ابد جریحه‌دار و محزون نمود.

دل‌های آزرده مردم غیور ایران و آزادیخواهان عالم جز با خونخواهی از مجرمان این جنایت التیام و تسکین نخواهد یافت؛ که طبق وعده الهی این انتقام و مجازات محقق خواهد گردید «انا من المجرمین منتقمون».

اینک در امتداد پیمان استوار و میثاق ناگسستنی ملت با رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و اعجاز مبعوث شدن بی‌نظیر ملت سرافراز و ولایتمدار ایران پس از این شهادت عظمی، سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در پایگاه مبارزه و جهاد وزارت اطلاعات برای تکریم و تعظیم نسبت به مقام شامخ و روح بلند و طیبه قائد عظیم الشأن شهید (قدس الله نفسه الزکیه) و دیگر شهدای بیت شریف آن حضرت ضمن دعوت مردم شهیدپرور، استوار و مبعوث‌شده ایران اسلامی به بدرقهٔ حماسی امام شهید خود، باردیگر با بیعت حماسی بر عهد و پیمان خویش با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) و مردم همیشه در صحنه برای گرفتن انتقام خون قائد شهید و شهدای مظلوم جنگهای تحمیلی دوم و سوم از جنایتکاران آمریکائی صهیونی، مزدوران و سرسپردگان کفر جهانی و دفع همیشگی شرّ آنها از منطقه تأکید می‌کند.

وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّـهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ»

 

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