به گزارش ایلنا، متن بیانیه وزارت اطلاعات به شرح زیر است:

«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی‌ رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی (فجر/۳۰-۲۷)

«ایران مقتدر در سوگ مقتدای خویش»

ملت مقاوم و نستوه ایران اسلامی، بیش از ۴ ماه است که در تداوم مصاف تاریخی و مبارزه عاشورایی خویش با جبهه کفر و استکبار جهانی، داغدار و سیاهپوش شهادت مظلومانه عبدصالح خدا، ولی امر مسلمین و بزرگ آموزگارِ عزت، استقلال، استغنا، اعتماد به نفس، ذلت‌ناپذیری و ظلم‌ستیزی است.

دشمن سفاک آمریکایی صهیونی بزرگترین جنایت و توطئه تروریستی تاریخ معاصر را در این فاجعه بزرگ رقم زد و قلوب بیشماری را تا ابد جریحه‌دار و محزون نمود.

دل‌های آزرده مردم غیور ایران و آزادیخواهان عالم جز با خونخواهی از مجرمان این جنایت التیام و تسکین نخواهد یافت؛ که طبق وعده الهی این انتقام و مجازات محقق خواهد گردید «انا من المجرمین منتقمون».

اینک در امتداد پیمان استوار و میثاق ناگسستنی ملت با رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و اعجاز مبعوث شدن بی‌نظیر ملت سرافراز و ولایتمدار ایران پس از این شهادت عظمی، سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در پایگاه مبارزه و جهاد وزارت اطلاعات برای تکریم و تعظیم نسبت به مقام شامخ و روح بلند و طیبه قائد عظیم الشأن شهید (قدس الله نفسه الزکیه) و دیگر شهدای بیت شریف آن حضرت ضمن دعوت مردم شهیدپرور، استوار و مبعوث‌شده ایران اسلامی به بدرقهٔ حماسی امام شهید خود، باردیگر با بیعت حماسی بر عهد و پیمان خویش با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) و مردم همیشه در صحنه برای گرفتن انتقام خون قائد شهید و شهدای مظلوم جنگهای تحمیلی دوم و سوم از جنایتکاران آمریکائی صهیونی، مزدوران و سرسپردگان کفر جهانی و دفع همیشگی شرّ آنها از منطقه تأکید می‌کند.

وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّـهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ»

انتهای پیام/