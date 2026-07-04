برای رهبر شهید انقلاب نامه بنویسید

به گزارش ایلنا، هم‌زمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، شرکت ملی پست ایران و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در اقدامی مشترک پویش مردمی «نامه به رهبر شهید» نیز آغاز به کار کرد.

در همین راستا عموم مردم می‌توانند دست‌نوشته‌های خود به رهبر شهید انقلاب را تا تاریخ 25 تیرماه 1405 به صندوق‌های پستی ارسال کرده یا با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور آن را به صندوق پستی8811-15875 ارسال کنند.

همچنین امکان تحویل نامه به غرفه‌های شرکت ملی پست در مسیر و محل‌های برگزاری مراسم وداع و تشییع وجود دارد.

دست‌نوشته‌ها به رهبر شهید انقلاب اسلامی، در مجموعه‌ای نفیس جمع‌آوری و منتشر می‌شود.

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