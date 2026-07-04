رئیس کمیته بانوان ستاد تشییع افزود: این اقدام با هدف ایجاد آرامش خاطر برای خانواده‌ها و فراهم کردن زمینه حضور پرشورتر بانوان در مراسم انجام شده و تلاش شده است تا در کنار حفظ امنیت و رفاه کودکان، امکان بهره‌مندی هرچه بیشتر خانواده‌ها از این مراسم معنوی و تاریخی فراهم شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم ضمن قدردانی از اداره‌کل آموزش و پرورش استان، تأکید کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف در خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان، جلوه‌ای از انسجام و همدلی استان قم در میزبانی این مراسم بزرگ خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی استانداری قم روز شنبه ۱۳ تیر، گفتنی است، نحوه استفاده از این خدمات در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد.