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آمادگی کودکستان‌ها برای نگهداری از کودکان همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید در قم

آمادگی کودکستان‌ها برای نگهداری از کودکان همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید در قم
کد خبر : 1808446
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مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم و رئیس کمیته بانوان ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب از فراهم شدن امکان نگهداری از کودکان در ایام برگزاری مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش ایلنا، فاطمه حیدری با تقدیر از همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم، اظهار کرد: در راستای تسهیل حضور خانواده‌ها، به‌ویژه بانوان، در آیین تشییع و با پیگیری کمیته بانوان ستاد تشییع، تمامی کودکستان‌های استان با دستور مدیرکل آموزش و پرورش، در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر با تمام ظرفیت آماده ارائه خدمات نگهداری و مراقبت از کودکان خواهند بود.

رئیس کمیته بانوان ستاد تشییع افزود: این اقدام با هدف ایجاد آرامش خاطر برای خانواده‌ها و فراهم کردن زمینه حضور پرشورتر بانوان در مراسم انجام شده و تلاش شده است تا در کنار حفظ امنیت و رفاه کودکان، امکان بهره‌مندی هرچه بیشتر خانواده‌ها از این مراسم معنوی و تاریخی فراهم شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم ضمن قدردانی از اداره‌کل آموزش و پرورش استان، تأکید کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف در خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان، جلوه‌ای از انسجام و همدلی استان قم در میزبانی این مراسم بزرگ خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی استانداری قم روز شنبه ۱۳ تیر، گفتنی است، نحوه استفاده از این خدمات در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد.

 

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