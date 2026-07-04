اسلامی در یادداشتی همزمان با مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی:
اقتدار علمی و استقلال ملی؛ میراث رهبر شهید که با خون ماندگار شد
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تأکید بر اینکه اقتدار علمی، توسعه فناوری و استقلال ملی از مهمترین میراثهای رهبر شهید انقلاب اسلامی است، اعلام کرد خانواده صنعت هستهای کشور با تجدید بیعت با آرمانهای شهدا و رهبر معظم انقلاب، بر ادامه مسیر پیشرفت علمی و پاسداری از دستاوردهای هستهای کشور تأکید دارد.
به گزارش ایلنا، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در یادداشتی نوشت:
حضرت امام خامنهای قدسالله نفسه الزکیه همزمان با تلاش مجدانه و مستمر خویش برای تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، پس از رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، ارتقای جایگاه و منزلت ایران در عرصه علوم و فنون پیشرفته را همراه با تأثیرگذاری بر جریان آزادیخواهی و ظلمستیزی در عرصه تعاملات منطقهای و جهانی وجهه همت خود قرار دادند.
ایشان با رهبری خود نشان دادند که علم و ایمان در کنار یکدیگر همجهت و همافزا هستند. اگر ایمان داشته باشی، علم حاصل میشود و علم زمانی مؤثر است که ایمان داشته باشد و برای رضای خدا باشد.
باور قلبی امام شهید عزیز ما به توکل به خدا، ایمان به نصرت الهی، قدرت مردم و نقش واقعی آنان به عنوان یکی از مؤلفههای قدرتساز، در کنار توسعه علم و فناوری و نوینسازی و کارآمدسازی بنیه دفاعی کشور، موجب شد تا دستاورد این سیاستها و تدابیر حکیمانه امروز به جهانیان معرفی شود و همگان مشاهده کنند که چگونه این قدرت نوظهور توانسته است در برابر دو ارتش قدرتمند و هستهای ایستادگی کند و سربلند بیرون آید.
خانواده بزرگ صنعت هستهای کشور، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای بلند شهیدان، بیعتی دوباره با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله)، اعلام میدارد و در پیشگاه ملت بزرگ ایران، متعهد میشود که در پاسداری از این امانت گرانسنگ، لحظهای درنگ و کوتاهی نکند.