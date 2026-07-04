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عراقچی:

ایران با قدرت به همکاری فعال در سازمان دی‌۸ ادامه می‌دهد

ایران با قدرت به همکاری فعال در سازمان دی‌۸ ادامه می‌دهد
کد خبر : 1808441
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دبیرکل سازمان دی‌۸ که برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، در دیدار با سید عباس عراقچی ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید و جمعی از مردم و مسئولان ایران، بر همبستگی کشورهای عضو با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و وزیر امور خارجه نیز با قدردانی از مواضع کشورهای اسلامی، بر تداوم مشارکت فعال ایران در برنامه‌ها و نشست‌های آینده این سازمان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سهیل محمود دبیرکل سازمان دی هشت (۸ کشور اسلامی در حال توسعه) که برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، شامگاه جمعه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

دبیرکل سازمان دی هشت در این دیدار شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت گفت و مراتب همدردی و همبستگی خود را با دولت و مردم ایران اعلام کرد.

آقای سهیل محمود با ارائه گزارشی از برنامه‌های دبیرخانه سازمان دی‌-۸ و همچنین نشست‌های آتی این سازمان، خواستار تداوم مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در رویدادها و نشست‌های آتی این سازمان شد.

وزیر امور خارجه کشورمان از حضور دبیرکل سازمان دی هشت در مراسم ادای احترام به مقام رفیع رهبر شهید انقلاب و همچنین مواضع ارزشمند کشورهای اسلامی عضو این سازمان در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و اعلام حمایت و همبستگی با ایران قدردانی کرد.

 

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