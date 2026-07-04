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در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی؛

عراقچی در دیدار فرستاده ویژه تایلند، پیام تسلیت و همبستگی پادشاه این کشور را دریافت کرد

عراقچی در دیدار فرستاده ویژه تایلند، پیام تسلیت و همبستگی پادشاه این کشور را دریافت کرد
کد خبر : 1808438
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رئیس شورای مشورتی سیاست خارجی تایلند که به نمایندگی از پادشاه و دولت این کشور برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، در دیدار با وزیر امور خارجه ایران، پیام تسلیت و همدردی پادشاه، دولت و مردم تایلند را به مناسبت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مقامات و مردم ایران ابلاغ کرد

به گزارش ایلنا، پامران پری پامیدا توکارا رییس شورای مشورتی سیاست خارجی تایلند که به نمایندگی از پادشاه و دولت این کشور برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، شامگاه جمعه‌ با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

این مقام ارشد تایلندی با ابلاغ مراتب همدردی و همبستگی  پادشاه و‌ نخست وزیر و دولت و مردم این کشور با دولت و مردم ایران، شهادت رهبر عظیم الشأن  انقلاب اسلامی که مورد احترام آحاد ملت بود، همچنین شهادت جمعی از مقامات و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان با تقدیر از حضور فرستاده ویژه تایلند در مراسم ادای احترام به مقام رفیع رهبر شهید انقلاب اسلامی، از پیام‌های همدری و ابراز همبستگی پادشاه، دولت و مردم تایلند با دولت و مردم ایران قدردانی کرد.

 

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