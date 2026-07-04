به گزارش ایلنا، دریادار «فرامرز بمانی» جانشین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه بازدید از نمایشگاه شهدای ناوشکن «دنا» به تشریح اهداف برگزاری این رویداد پرداخت با بیان اینکه این نمایشگاه به دلایل مهمی تدارک دیده شده است، اظهار داشت: می‌خواهیم این آثار ارزشمند شهدای عزیزمان در معرض دید عموم قرار بگیرد؛ چه کارکنان خودمان که با دیدن این آثار به خون شهدا پای‌بندتر شده و انگیزه‌شان برای انتقام بیشتر شود و چه عموم مردم که در جریان جنایت‌های آمریکا قرار بگیرند.

دریادار بمانی با اشاره به هدف‌قراردادن هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو جنگی آمریکا در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، افزود: این نمایشگاه جنایت‌های آمریکا علیه بشریت را به تصویر می‌کشد؛ کشوری که در طول عمر خود همواره در جنگ بوده، در اینجا نیز برخلاف تمام قواعد بین‌المللی به ناوشکن «دنا» که در یک مأموریت صلح‌آمیز بین‌المللی بود، حمله کرد و عزیزان ما را به شهادت رساند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه این آثار برای خانواده‌ها و کارکنان نیرو نیز برکت و خاطره دارد، تصریح کرد: این نمایشگاه را در اماکن پرتردد عمومی مانند فرودگاه‌ها نیز قرار داده‌ایم تا همگان بدانند پشت آن ظاهر بشردوستانه و صلح‌طلب آمریکا، چه جنایت‌هایی نهفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت‌گرفته برای خانواده‌های معظم شهدا اشاره کرد و گفت: به همت معاونت نیروی انسانی، اداره عقیدتی سیاسی و فرماندهی نیروی دریایی ارتش، اقدامات گسترده‌ای شامل سرکشی‌های فردی و جمعی، رسیدگی به مشکلات، اعزام به سفر‌های زیارتی و دعوت از خانواده‌ها در مناسبت‌های ملی و استانی انجام شده است.

دریادار بمانی افزود: از ظرفیت رسانه ملی نیز برای انعکاس سخنان این عزیزان استفاده کرده‌ایم و برنامه‌های بهتر و بیشتری نیز در پیش رو داریم.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین درباره رفتار‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: صحبت‌های ترامپ نشان از یک آشفتگی درونی دارد؛ نوشته‌های او روزانه تغییر می‌کند و این ناشی از آن است که نتوانسته بر کشور ما غلبه کند. بر اساس این اصل که «از کوزه همان برون تراود که در اوست»، ما اعتنایی به این مطالب متفرق نداریم.

وی با اشاره به درس‌آموخته‌های جنگ تحمیلی دوم و سوم خاطرنشان کرد: در زمان جنگ، با وجود ادعای آمریکا مبنی بر نابودی نیروی دریایی ایران و به‌کارگیری ناو‌های غول‌پیکر توسط آمریکا، ما اجازه نزدیک‌شدن آن‌ها به سواحل و تنگه هرمز را ندادیم. آن‌ها در حالی که برای تصرف جزایر و سواحل ما برنامه‌ریزی و تجهیزات ویژه طراحی کرده بودند، جرأت نزدیک‌شدن به ما را نداشتند.

دریادار بمانی با تأکید بر اینکه نیروی دریایی ارتش و سپاه با برنامه‌ریزی و جابجایی‌های هوشمندانه، قدرت واقعی خود را به رخ دشمن کشیدند، تصریح کرد: دشمنان در عمل در دریا نتوانستند کار مهمی انجام دهند و عقب‌نشینی کردند.

وی در پایان با اشاره به شتاب توسعه توان دفاعی پس از آتش‌بس گفت: ما یک روز را هم از دست ندادیم و با استفاده از توانمندی‌های بومی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، همواره در حال ارتقای سامانه‌های خود بوده‌ایم. امروز با درس‌آموخته‌هایی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بسیار آماده‌تر از گذشته هستیم و دشمن حتماً این موضوع را در محاسبات خود لحاظ خواهد کرد.