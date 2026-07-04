پیام رئیس اقلیم کردستان عراق از دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان

به گزارش ایلنا، نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق که برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب به تهران سفر کرده بود پس از دیدار با عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه ایکس نوشت: از دیدار با دوستم، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران، خشنودم.

و‌ی نوشت: ما در خصوصِ تحولات منطقه‌ای و درباره موضوعات مورد علاقه مشترک به بحث و تبادل‌نظر پرداختیم و بر اهمیت گفت‌وگو و دیپلماسی در برقراری و حفظ ثبات در منطقه تأکید کردیم.

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