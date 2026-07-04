رئیس سازمان عقیدتی سیاسی آجا در بازدید از زائرشهرهای ارتش:
تا آخر، پای رهبر شهیدمان، هستیم
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در میدان سخت و هم در میدان نرم، پا به پای مردم، حاضر بوده و این موضوع، بیانگر صداقت ارتش در بیان شعار ارتش فدای ملت است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجتالاسلام عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید از زائرشهرها و موکبهای ارتش که به منظور همراهی با مردم عزادار در مراسم تشییع پیکر قائد و رهبر شهید انقلاب اسلامی برپا شده، اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در میدان سخت و هم در میدان نرم، پا به پای مردم همیشه حاضر در صحنه و مبعوث شده، با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای خود، حاضر بوده است. امروز نیز زائرشهرها و موکبهای مختلفی توسط ارتش به منظور ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و درمانی به مردم عزادار در نقاط مختلف شهر از جمله محدوده میدان سبلان تا خیابان دکتر شریعتی، ارائه میشود. این موضوع، خود بیانگر صداقت ارتش در بیان شعار «ارتش فدای ملت» است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به پیام حضور گسترده و حماسی آحاد ملت ایران در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب پرداخت و تصریح کرد: پیام این حضور، بیانگر ایستادگی ملت ایران بر عهد خود است. ملت ایران، اشتباه مردم کوفه را مرتکب نشده و اجازه تکرار آثار زیانبار آن اشتباه را نمیدهند. ملت ایران، ملتی بصیر، آگاه، با ایمان و دارای بینش تاریخی هستند و با عبرتگیری از اتفاقات رخ داده از صدر اسلام تاکنون، پرقدرت در صحنه حاضر شدهاند تا ثابت کنند که پای ایران، انقلاب، آرمانهای انقلاب، حضرت آقا و شهدا، ایستادهاند. این حضور مردم ولایی و محب ولایت در صحنه، خود، پیامهای گستردهای برای دشمنان به همراه دارد.
نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه «امروز بیش از هرچیز، جای خالی حضرت آقا، من و همه مردم را اذیت میکند»، گفت: ما تا آخر پای حضرت آقای شهیدمان هستیم و هرگز عظمت و خدمات ایشان به ایران عزیزمان را نمیتوانیم فراموش کنیم. ما با حضرت آقا زنده بودیم و امروز نیز مثل همه مردم عزادار، با یاد رهبر شهیدمان و پایبندی به راه ایشان، به مسیر پیشرفت بیش از پیش ایران اسلامی، ادامه خواهیم داد