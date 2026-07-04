ورود میهمانان ترکیهای به تبریز برای حضور در مراسم تشییع رهبر انقلاب
جمعی از میهمانان ترکیهای که برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب وارد کشورمان شدند در تبریز حضور یافتند.
به گزارش ایلنا، این میهمانان پیش از عزیمت به تهران با حضور در گلزار شهدای تبریز با شرکت در مراسم وداع با قائد شهید امت به مقام رفیع شهدا ادای احترام کردند.
گلزار شهدای وادی رحمت تبریز میزبان میهمانانی بود که از آن سوی مرزها آمده بودند؛ زائرانی از شهرهای مختلف ترکیه که برای شرکت در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی راهی ایران شدهاند و پیش از عزیمت به تهران، در مزار شهدای تبریز گرد هم آمدند تا با آرمانهای شهدا تجدید عهد کنند.
پرچمهای ایران و ترکیه در میان جمعیت به چشم میخورد و نوای صلوات و شعارهای مذهبی فضای گلزار شهدا را پر کرده بود. حاضران که بخشی از یک هیات چندصد نفره از کشور ترکیه بودند، با حضور بر مزار شهدا یاد و خاطره جانباختگان راه اسلام و مقاومت را گرامی داشتند.
صحنهای از بیت با صندلی و تصویری از رهبر شهید انقلاب آماده شده بود و در کنار آن صندلی، وسایلی جامانده از کودکان شهید میناب و عکسی از نوه شهید رهبری گنجانده شده بود تا گذری بر جنایت کودک کشی دشمن شود.
میهمانان ترکیهای با کاورهایی منقش به پرچم ۲ کشور و مشت گره خورده رهبر شهید انقلاب با جمله «یا لثارات الخامنهای» راهی تبریز شده بودند.
حجتالاسلام مراد بولوت به عنوان نماینده میهمانان ترکیهای در این مراسم گفت: امروز از شهرهای مختلف ترکیه به تبریز آمدهایم و سلام مردم کشورمان را به ملت ایران آوردهایم.
وی افزود: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، اسلام محمدی(صلی الله علیه و اله) را به جهان معرفی کرد و تنها مسلمانان نبودند که از این پیام تاثیر پذیرفتند، بلکه مفاهیم مقاومت، ایستادگی و آزادگی نیز به جهانیان شناسانده شد.
وی ادامه داد: در سایه انقلاب اسلامی، انسانهای بسیاری با معارف اهل بیت عصمت و طهارت(علیه السلام) و اسلام ناب محمدی(ص) آشنا شدند و این نعمتی بزرگ برای امت اسلامی است.
این روحانی ترکیهای با اشاره به شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنه ای گفت: از ایشان آموختیم که نباید از دشمنان هراس داشت. رهبر شهید تنها متعلق به یک ملت نبود، بلکه رهبر همه انسانهای آزاده جهان به شمار میرفت. هر زمان که یکی از رهبران مقاومت به شهادت میرسید، دشمنان گمان میکردند مسیر مقاومت پایان یافته است، اما این جریان همواره با قدرت به راه خود ادامه داده است.
حجت الاسلام بولوت افزود: رهبر شهید در روزهای سخت، ایستادگی را نه در سخن، بلکه در عمل به جهانیان نشان داد و هرگز میدان مبارزه را ترک نکرد. او راه درست را به مظلومان جهان نشان داد و به وجدان و روح انسانها خطاب میکرد.
این میهمان ترکیهای خاطرنشان کرد: امروز برای وفای به عهد خود با رهبر شهید در مراسم تشییع حضور یافتهایم و این حضور را وظیفهای اخلاقی و اعتقادی میدانیم.