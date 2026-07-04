عطریانفر:
تشییع رهبر شهید، نماد وحدت ملی و تداوم گفتمان مقاومت است
عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت با تأکید بر اینکه حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید، تجلی پیوند عمیق ملت با آرمانهای انقلاب و سرمایه اجتماعی کشور است، گفت: بازتاب بینالمللی این مراسم نشان میدهد شخصیت رهبر شهید فراتر از مرزهای ایران به نمادی از مقاومت، استقلالخواهی و دفاع از کرامت ملتها تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، محمدعطریان فر در گفتوگویی به ابعاد تشییع رهبر شهید انقلاب پرداخت که به شرح زیر است:
«حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید چه پیامهایی به همراه دارد؟
حضور مردم در آیین تشییع رهبر شهید، جلوهای از پیوند عمیق عاطفی، اعتقادی و تاریخی آحاد ملت با شخصیتهایی است که عمر خویش را در مسیر آرمانهای الهی و عزت ملی ایران صرف کردهاند. چنین حضوری تجدید میثاق با گوهر ایثار، مقاومت، استقلال و خدمت صادقانه به مردم است. این اجتماع عظیم، پیام روشنی برای دوستان و بدخواهان ایران دارد؛ این حضور داوطلبانه مردم، سرمایه اجتماعی است و نشان میدهد که روحیه و بنیه انقلاب اسلامی همچنان زنده و پویاست و شهادت، آغاز فصل تازهای در تحکیم راه آرمانهاست. ملت ایران همواره یاد شهیدان خود را به مثابه سرمایهای برای تقویت امید اجتماعی و استقامت در برابر تهدیدها پاس میدارد و این حضور، گویاترین تجلی حقیقت پرشکوه وحدت ملی خواهد بود.
جنبههای بینالمللی این مراسم تشییع چیست و این حضور گسترده چه اهمیتی دارد؟
بازتاب گسترده مراسم تشییع در سطح منطقه و بینالملل نشان میدهد که شخصیت رهبر شهید، فراتر از مرزهای جغرافیایی، به نمادی از مقاومت، استقلالخواهی و دفاع از کرامت ملتها تبدیل شده است. حضور شخصیتها، هیأتها و اقشار مختلف از کشورهای گوناگون، بیانگر تأثیرگذاری اندیشه ایشان است که بر پایه عدالت، عزت و مقابله با سلطه شکل گرفته است. این مراسم، زبان مشترک ملتهایی است که برای امنیت، استقلال و هویت فرهنگی خود اعتبار و منزلت والایی قائلاند. تشییع باشکوه رهبر شهید آیتالله سیدعلی خامنهای رحمتالله علیه نمادی از همگرایی و واجد پیامی روشن مبنی بر تداوم گفتمان مقاومت و همبستگی در برابر چالشهای منطقهای و جهانی است.
مهمترین آرمان یا میراث اندیشههای رهبر شهید چه بود؟
مهمترین آرمان رهبر شهید را میتوان در منظومهای از گزارههای ایمانی، عدالتخواهی، استقلال، عزت ملی، مردمباوری، استکبارستیزی و دفاع از کرامت انسان خلاصه کرد. در نگاه ایشان، انقلاب اسلامی با اینکه یک تحول سیاسی بزرگ در دوران جدید بود، پروژهای تمدنی برای احیای هویت اسلامی، پیشرفت همهجانبه و استقرار عدالت در جامعه به شمار میرفت. از همین رو، همواره بر پیوند معنویت با عقلانیت، اقتدار با اخلاق، و پیشرفت با عدالت تأکید داشتند. این منظومه فکری، امروز نیز یکی از ارکان گفتمان انقلاب اسلامی محسوب میشود. زیرا در آن، استقلال کشور، مشارکت مردم، خودباوری ملی و مسئولیتپذیری در قبال جهان اسلام، اجزای پیکری واحد از یک حقیقت معنوی مشترک است. از این منظر، شهادت این بزرگوار بیتردید الهامبخش نسلهای آینده خواهد بود.
از نگاه شما، رهبر شهید چگونه میان «ایرانگرایی و اسلامگرایی» و نیز میان «استقلال و آزادی» توازن برقرار میکردند؟
ایراندوستی و اسلامگرایی دو مفهوم متعارض نیست، دو بُعد مکمل هویت ملی و دینی تلقی میشوند. پاسداشت تاریخ، فرهنگ و منافع ملی ایران، در کنار وفاداری به ارزشهای اسلامی، الگوی متوازنی را شکل میدهدکه از ملیگرایی افراطی و یا نادیدهگرفتن هویت ایرانی پرهیز میدهد. کما اینکه استقلال و آزادی نیز دو اصل جداییناپذیرند. استقلال، ضامن حفظ اراده ملی و آزادی، زمینهساز شکوفایی استعدادها و مشارکت مردم در سرنوشت خویش خواهد بود.
آیا این مراسم تشییع را میتوان نمادی از وحدت و همبستگی میان اقشار مختلف مردم و ملتهای منطقه دانست؟ چرا؟
قطعاً چنین است و باید باشد. اگر در این مراسم، اقشار گوناگون مردم با سلایق، گرایشها و پیشینههای متفاوت و نیز نمایندگانی از ملتهای منطقه حضوری گسترده داشته باشند، که حضور خواهند داشت، میتوان آن را نمادی از همبستگی اجتماعی و منطقهای در پاسداشت یک شخصیت اثرگذار فراملی دانست. در این چارچوب، تشییع شهید نشانهای از احترام به میراث فکری و اجتماعی ایشان و فرصتی برای تأکید بر همدلی میان ملتهاست. هرچه این همگرایی فراگیرتر باشد، پیام وحدت، ثبات و همکاری در سطح ملی و منطقهای پررنگتر خواهد بود.»