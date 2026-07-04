احتمال شنیدن صدای انفجار در محدوده جنوب اصفهان
شنیدن صدای انفجار کنترل شده مربوط به امحای مهمات جنگ تحمیلی شوم در جنوب اصفهان احتمال میرود.
به گزارش ایلنا، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عملنکرده در جنگ تحمیلی سوم در محدوده ارتفاعات صفه، مناطق جنوبی شهر اصفهان و محدوده شهر بهارستان از صبح امروز تا بعدازظهر برگزار میشود.
منصور شیشهفروش افزود: این عملیاتها باتلاش نیروهای تخصصی و رعایت کامل پروتکلهای ایمنی در حال اجراست.
وی گفت: از شهروندان تقاضا داریم هیچگونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.