احتمال شنیدن صدای انفجار در محدوده جنوب اصفهان

به گزارش ایلنا، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: انفجار‌های کنترل شده مرتبط با مهمات عمل‌نکرده در جنگ تحمیلی سوم در محدوده ارتفاعات صفه، مناطق جنوبی شهر اصفهان و محدوده شهر بهارستان از صبح امروز تا بعدازظهر برگزار می‌شود.

منصور شیشه‌فروش افزود: این عملیات‌ها باتلاش نیرو‌های تخصصی و رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی در حال اجراست.

وی گفت: از شهروندان تقاضا داریم هیچ‌گونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.