مهاجرانی:
راه عزت، استقلال و خدمت به مردم با تکیه بر میراث رهبر شهید ادامه خواهد یافت
سخنگوی دولت با اشاره به حضور رئیسجمهور، اعضای دولت و جمعی از خانواده رهبر شهید انقلاب اسلامی در آیین تشییع، اعلام کرد که دولت با تجدید میثاق با آرمانهای شهیدان، مسیر عزت، استقلال و خدمت به مردم را با اتکا به میراث ارزشمند رهبر شهید ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
رئیسجمهور و اعضای دولت با حضور در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از اعضای خانواده شهید ایشان، با آرمانهای والای شهیدان تجدید میثاق کردند.
راه عزت، استقلال و خدمت به مردم، با اتکا به همین میراث گرانسنگ ادامه خواهد یافت.