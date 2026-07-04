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سیاسی



دولت ۱۳ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۳:۰۱

مهاجرانی:

راه عزت، استقلال و خدمت به مردم با تکیه بر میراث رهبر شهید ادامه خواهد یافت

سخنگوی دولت با اشاره به حضور رئیس‌جمهور، اعضای دولت و جمعی از خانواده رهبر شهید انقلاب اسلامی در آیین تشییع، اعلام کرد که دولت با تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان، مسیر عزت، استقلال و خدمت به مردم را با اتکا به میراث ارزشمند رهبر شهید ادامه خواهد داد.