وی با اشاره به عملکرد کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: این کمیته به صورت مستقیم زیر نظر استاندار قم فعالیت دارد و موظف است بر عملکرد کمیته‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی نظارت و روند اجرای مصوبات را پایش کند و همچنین مشکلات و نواقص احتمالی را شناسایی و به ستاد منعکس کند.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری قم با بیان اینکه از همان روزهای ابتدایی تشکیل ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب جلسات متعددی در دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری قم برگزار کردیم، عنوان کرد: سرتیم‌ها، سربازرس‌ها و بازرسی‌ها مشخص شدند تا هیچ بخش از فرآیندهای خدمت‌رسانی بدون نظارت نباشد.

وی ادامه داد: یکی از اتفاقات خوبی که در این راستا رقم خورده، استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی است که پس از تیم بندی، وضعیت شهر را رصد و گزارش‌های خود را ارسال می‌کنند.

نمازی با اشاره به اینکه اعتقاد داریم که هیچ نظام نظارتی بدون مشارکت مردم ممکن نیست، تصریح کرد: از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هر نقصی در روند خدمت‌رسانی در ساعات اداری از طریق شماره ۱۱۱ و در غیر ساعات اداری از طریق سایت ۱۱۱ این نواقص را اطلاع‌رسانی کنند.