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بهروز آذر در جمع خبرنگاران:

رهبر شهید از پیشگامان دفاع از حقوق زنان بود/ پیگیر تحقق توصیه‌های ایشان هستیم

رهبر شهید از پیشگامان دفاع از حقوق زنان بود/ پیگیر تحقق توصیه‌های ایشان هستیم
کد خبر : 1808393
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معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه رهبر شهید انقلاب از ابتدای تدوین قانون اساسی تا سال‌های پایانی عمر خود نگاهی ویژه به حقوق زنان داشت، گفت: ایشان سال‌ها پیش بر مقابله با خشونت علیه زنان، رفع تبعیض، برابری دستمزدها و تقویت حقوق بیمه و بازنشستگی زنان تأکید کرده بودند و دولت خود را متعهد به پیگیری این مطالبات می‌داند.

به گزارش ایلنا، زهرا بهروز آذر در حاشیه مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در جمع خبرنگاران با بیان این که شاید خیلی‌ها باور نکنند ولی رهبر شهید یکی از مترقی‌ترین‌ نگاه‌ها در حوزه زنان را در شرایط موجود کشور داشتند، گفت:رهبر شهید زمانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند نگاهشان به زنان را حفظ کردند.یکی از حامیان جدی خانم گرجی تنها زن حاضر در مجلس خبرگان بودند. وقتی مشروح مذاکرات را نگاه کنیم، متوجه میشویم که ایشان همپای خانم گرجی پیشنهاداتی برای احیای حقوق زنان و موضوع استقلال زنان را مطرح کردند.

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: رهبر شهید در زمان تصویب قانون اساسی سعی کردند به موضوع زنان توجه کنند؛ در تمامی سالها نگاه ویژه به زنان داشتند و این فقط در حرف نبود بلکه در عمل و تذکرها و پیگیری ها بود.

وی افزود: رهبر شهید موضوع خشونت علیه زنان را ۲۵ سال قبل اعلام کردند که زن نباید مورد خشونت بویژه در منزل قرار گیرد.

بهروز آذر یادآور شد: در آخرین نشستی که رهبر شهید با زنان داشتند در موضوع برابری دستمزدها، رفع تبعیض ها و حقوق و بازنشستگی و بیمه زنان نکاتی داشتند که امیدوارم بتوانیم این مسائل را به خوبی پیگیری کنیم؛ حتما مردان نیز قائل باشند به این وصیت ها گوش دهند.

وی در پایان گفت: ما مدیون رهبری در حوزه زنان و خانواده هستیم و تمام تلاش خود را در جهت احقاق وصیت های رهبری انجام خواهیم داد.

 

 

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