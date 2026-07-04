نماینده ایران در سازمان ملل:
آمریکا هنوز از پاسخگویی به جنایات خود امتناع میکند
نمایندگی ایران نزد سازمان ملل با اشاره به سرنگونی هواپیمای ایرانی توسط آمریکا نوشت که آمریکا هنوز پاسخگو نیست.
به گزارش ایلنا، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در برنامه ایکس نوشت: ۳ ژوئیه ۱۹۸۸، نیروی دریایی ایالات متحده پرواز ۶۵۵ ایران ایر را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام ۲۹۰ غیرنظامی سرنشین آن - از جمله ۶۶ کودک - را کشت.
نمایندگی ایران افزود: رئیس جمهور وقت ایالات متحده به جای پاسخگویی، خدمه پرواز را مسئول این حادثه دانست. دقیقاً به همین دلیل است که فرهنگ مصونیت از مجازات امروز نیز ادامه دارد. از پرواز ۶۵۵ گرفته تا موشکهای تاماهاوک که به مدرسهای در میناب حمله کردند و ۱۶۸ دانشآموز را کشتند.
در این نوشته تاکید شده است: ایالات متحده هنوز از پاسخگویی به جنایات خود امتناع میکند.