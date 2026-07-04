خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده ایران در سازمان ملل:

آمریکا هنوز از پاسخگویی به جنایات خود امتناع می‌کند

آمریکا هنوز از پاسخگویی به جنایات خود امتناع می‌کند
کد خبر : 1808376
لینک کوتاه کپی شد.

نمایندگی ایران نزد سازمان ملل با اشاره به سرنگونی هواپیمای ایرانی توسط آمریکا نوشت که آمریکا هنوز پاسخگو نیست.

به گزارش ایلنا، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در برنامه ایکس نوشت: ۳ ژوئیه ۱۹۸۸، نیروی دریایی ایالات متحده پرواز ۶۵۵ ایران ایر را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام ۲۹۰ غیرنظامی سرنشین آن - از جمله ۶۶ کودک - را کشت.

نمایندگی ایران افزود: رئیس جمهور وقت ایالات متحده به جای پاسخگویی، خدمه پرواز را مسئول این حادثه دانست. دقیقاً به همین دلیل است که فرهنگ مصونیت از مجازات امروز نیز ادامه دارد. از پرواز ۶۵۵ گرفته تا موشک‌های تاماهاوک که به مدرسه‌ای در میناب حمله کردند و ۱۶۸ دانش‌آموز را کشتند.

در این نوشته تاکید شده است: ایالات متحده هنوز از پاسخگویی به جنایات خود امتناع می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی