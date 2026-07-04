غریب آبادی:
امنیت هرمز با دولتهای ساحلی است
معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه گفت: امنیت هرمز با دولتهای ساحلی است؛ بحرانسازان مسئول پیامدهای ماجراجویی خود خواهند بود؛ این هشدار جدی است.
به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: تنگه هرمز میدان نمایش نظامی قدرتهای فرامنطقهای نیست.
معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران بهعنوان قدرت مسئول و ضامن امنیت تنگه، نسبت به هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار میدهد، نوشت: امنیت هرمز با دولتهای ساحلی است؛ بحرانسازان مسئول پیامدهای ماجراجویی خود خواهند بود؛ این هشدار جدی است.