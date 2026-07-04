ایران پس از جنگ با ایران پیش از جنگ قابل مقایسه نیست

به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، شنبه ۱۳ تیرماه در آیین بزرگداشت و وداع با «امام شهید» که با حضور اقشار مختلف مردم در استانداری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: روزهای تعیین‌کننده‌ای برای اسلام، ایران و همه ملت‌های بزرگ دنیا در حال رقم خوردن است و جمع حاضر، نماد ملت بزرگ ایران هستند.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، گفت: با وجود همه برنامه‌ها و مسئولیت‌ها، به دلیل ارادت به مردم لرستان، توفیق حضور در این مراسم را پیدا کردم.

حاجی‌بابایی با اشاره به حضور مسئولان، نمایندگان استان، روحانیون و خانواده‌های معظم شهدا در این مراسم، ابراز امیدواری کرد سخنان مطرح‌شده برای نظام اسلامی و مردم مفید و اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه «شهدا زنده‌اند»، اظهار کرد: امام شهید امروز در مصلای تهران آرام گرفته، اما همچنان در اوج قدرت رهبری می‌کند. خداوند نیز در قرآن تأکید کرده است که شهدا زنده‌اند و نباید آنان را مرده پنداشت.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه امروز در جامعه و جهان مشاهده می‌شود، تجلی تأثیرگذاری امام شهید است و همین تأثیرگذاری، نشانه زنده بودن اوست.

حاجی‌بابایی با اشاره به جایگاه رهبری در اندیشه اسلامی گفت: امام شهید با حدود ۴۰ سال رهبری و ۴۷ سال مدیریت، توانست ابعاد مختلف شخصیت خود را برای مردم ایران و جهان به اثبات برساند، هرچند هنوز همه زوایای شخصیتی ایشان به طور کامل شناخته نشده است.

وی افزود: امام شهید حق بزرگی بر گردن مردم دارد، زیرا جامعه را ارتقا داد و زمینه رشد و تعالی مردم را فراهم کرد.

نایب‌رئیس مجلس با استناد به روایتی از امام رضا(ع) اظهار کرد: نقش امام، ارتقای جامعه است؛ همان‌گونه که جوانه رأس درخت موجب بلندتر شدن قامت درخت می‌شود، امام نیز قد جامعه را بلند می‌کند.

وی تأکید کرد: امام شهید در عرصه داخلی و بین‌المللی، جایگاه مردم، ایران و جبهه مقاومت را ارتقا داد و مردم نیز با غیرت و ایستادگی، شایستگی این جایگاه را پیدا کردند.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه جامعه ایران از نظر رشد و بلوغ ارتقا یافته است، گفت: ممکن است اشکالاتی وجود داشته باشد، اما باید به مسیر رشد جامعه نگاه کرد و مردم امروز ایران، نتیجه این مسیر هستند.

وی با بیان اینکه شهادت امام شهید جامعه را متحول کرد، افزود: پس از شهادت ایشان، بسیاری از اختلافات، فتنه‌ها و ضعف‌هایی که دشمن دنبال می‌کرد، به فرصتی برای انسجام و ارتقای جامعه تبدیل شد و امروز ایران پس از جنگ با ایران پیش از جنگ قابل مقایسه نیست.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به دیدارهای خود با رؤسای مجالس کشورهای مختلف، گفت: بسیاری از مقامات خارجی معتقدند ایران امروز با گذشته تفاوت اساسی دارد و جایگاه آن در عرصه بین‌المللی ارتقا یافته است.

وی افزود: ایران امروز نماد استقامت، غیرت و شرف یک ملت است و تحولات منطقه در یمن، لبنان و سوریه نیز نشان‌دهنده تأثیرگذاری و اقتدار جمهوری اسلامی است.

حاجی‌بابایی با اشاره به جلوه‌های فرهنگی و ورزشی نیز گفت: حتی در رقابت‌های ورزشی، از جمله مسابقات فوتبال، نگاه جهانیان تنها به نتیجه مسابقه نیست، بلکه هویت و جایگاه ایران مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، اظهار کرد: نقش امام، هدایت جامعه در مسیر صحیح است و امروز نیز وظیفه همه ما حفظ وحدت و حرکت در مسیر هدایت است.

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