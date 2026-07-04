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درخواست استاندار تهران از زائران مراسم وداع با رهبر شهید

درخواست استاندار تهران از زائران مراسم وداع با رهبر شهید
کد خبر : 1808332
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استاندار تهران و رئیس ستاد وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در استان تهران، با اشاره به حضور میلیونی مردم در مراسم وداع، از شهروندان خواست برای مدیریت بهتر مراسم، با رعایت زمان حضور و خروج از مصلی، امکان حضور سایر زائران را فراهم سازند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدصادق معتمدیان با اشاره به حضور گسترده مردم قدرشناس در مراسم وداع، از آنان خواست به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا مراسم به شایستگی مدیریت شود.

 استاندار تهران گفت: خواهشی که از همشهری‌ها و هم‌استانی‌ها داریم این است که به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا مردم به‌صورت شناور در مراسم حضور پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر امکان ایستایی فراهم شود، متأسفانه موجب توقف خواهد شد و از سوی دیگر، مردمی که از نقاط مختلف کشور حضور پیدا کرده‌اند، شاید امکان حضور در مصلی را پیدا نکنند.

رئیس ستاد وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در استان تهران  افزود: بنابراین، پیش‌بینی‌های لازم با رعایت همه مسائل ایمنی انجام گرفته و یک کریدور در مصلا تعریف شده است. ورودی‌های مختلفی در نظر گرفته شده و این کریدور، طبیعتاً خروجی‌هایی نیز دارد. مردم از یک نقطه وارد می‌شوند و باید از نقطه‌ای دیگر خارج شوند.

استاندار تهران تأکید کرد: خواهشی که داریم این است که مردم در داخل مصلا توقف نداشته باشند و حداکثر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه حضور داشته باشند و سپس از همان مسیری که برای خروج پیش‌بینی شده است، خارج شوند.

 

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