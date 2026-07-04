بازدید سردار وحیدی از بیمارستان موقت مصلای تهران

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، همزمان با برگزاری آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی (ره) تهران، بیمارستان تخصصی موقت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم راه‌اندازی شده و سردار احمد وحیدی با حضور در این مرکز، از بخش‌های مختلف خدمات‌رسانی به مردم و زائران، از جمله این بیمارستان، بازدید کرد.

از ساعات اولیه صبح روز گذشته، هیئت‌های عالی‌رتبه از کشورهای مختلف، مقامات خارجی، سران قوا و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری با حضور در مصلای امام خمینی (ره) ضمن ادای احترام، با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی وداع کردند.

همزمان با این مراسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با استقرار یک بیمارستان تخصصی موقت در مجاورت مصلای تهران، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات درمانی، اورژانسی و امدادی به شرکت‌کنندگان را فراهم کرده است تا در صورت نیاز، خدمات پزشکی در کوتاه‌ترین زمان به مردم ارائه شود. سردار احمد وحیدی در جریان این بازدید، از بخش‌های مختلف بیمارستان تخصصی موقت، آمادگی نیروهای درمانی، پزشکی و امدادی و سایر بخش‌های خدمات‌رسان به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم بازدید و از تلاش‌های انجام‌شده قدردانی کرد.

گفتنی است، روز گذشته با وجود باقی ماندن ساعاتی تا آغاز رسمی مراسم مردمی وداع، سیل عظیم جمعیت از نقاط مختلف کشور در اطراف مصلای امام خمینی (ره) حضور یافته‌ و در انتظار آغاز رسمی مراسم و گشایش درهای مصلا بودند؛ حضوری که از ساعات ابتدایی روز، فضای اطراف محل برگزاری مراسم را مملو از عاشقان و دلدادگان رهبر شهید انقلاب اسلامی کرده است.