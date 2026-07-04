قدردان همراهی ملت پاکستان در دوران سختی هستیم/ رئیس مجلس سنای پاکستان: پیشرفت ایران، ضامن صلح و ثبات در منطقه است

قالیباف در این دیدار ضمن تقدیر از حضور هیات پارلمانی پاکستان، از همراهی ملت این کشور در «جنگ رمضان» تشکر کرد و گفت: ما قدردان مردم و مقامات پاکستان هستیم؛ مردم پاکستان، دوستان دوران خوشی و سختی هستند.

یوسف‌رضا گیلانی نیز ضمن ابراز تسلیت به مناسبت شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی به مردم و مقامات ایران، با اشاره به پیشینه سفرهای متعدد خود به تهران اظهار داشت: زمانی که رئیس مجلس ملی بودم، برای تشییع پیکر حضرت امام (ره) به تهران سفر کردم؛ پس از آن نیز در دوران تصدی نخست‌وزیری و دیگر مسئولیت‌ها بارها به ایران سفر داشتم.

رئیس مجلس سنای پاکستان افزود: بیشتر این سفرها در دورانی انجام شد که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران بودند و من شاهد بودم که در این دوران، تحولات زیادی در ایران ایجاد شد و کشور گام‌های مؤثری را رو به جلو برداشت.

گیلانی با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در میدان مبارزه و دیپلماسی، تصریح کرد: من چشم‌انداز روشنی برای ایران می‌بینم و با پیشرفت ایران، صلح و ثبات در منطقه نیز رو به جلو حرکت خواهد کرد.

رئیس مجلس سنای پاکستان در پایان بر ضرورت تقویت همکاری‌های پارلمانی تأکید کرد و گفت: فرصت‌های بسیاری برای همکاری بین مجلس شورای اسلامی ایران و مجلس سنای پاکستان وجود دارد و من باور دارم که توسعه روابط مردم با مردم در سطوح مختلف و همچنین تعاملات مقامات دو کشور، می‌تواند باعث گشایش‌های بیشتر در مناسبات دوجانبه شود.