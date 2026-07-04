استاندار تهران تشریح کرد:
جزئیات تمهیدات امنیتی، خدماتی و اجرایی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
استاندار تهران، با تشریح اقدامات انجامشده برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، از تشکیل ستادهای ملی و استانی، پیشبینی تمهیدات گسترده امنیتی، ایمنی، بهداشتی، اسکان، حملونقل و خدماترسانی و همچنین مشارکت گسترده مردم و دستگاههای اجرایی در برگزاری این مراسم خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران با اشاره به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: بر اساس تصمیمی که در سطح کلان کشور گرفته شد، ستاد ملی تشییع و وداع به ریاست معاون اول رئیسجمهور، آقای دکتر عارف، تشکیل شد. در این ستاد، ساختاری تعریف و کمیتههای زیرمجموعه با حضور وزرا و مسئولان ملی کشور تشکیل شدند. همچنین سه کمیته استانی برای تهران، قم و خراسان رضوی با حکم معاون اول رئیسجمهور ایجاد شد تا مراسم در این استانها برگزار شود.
استاندار تهران افزود: در سطح استان تهران نیز پس از ابلاغ این مصوبه، فعالیتها آغاز شد و سیاستهای کلان کشور به استان ابلاغ شد و همه برنامهها در همان چارچوب تعریف و اجرا شد.
معتمدیان با بیان اینکه برقراری امنیت مراسم از مهمترین اولویتها بوده است، اظهار کرد: با همکاری، تعامل و همافزایی نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی و با حمایت دستگاه قضایی، مسئولیت برقراری امنیت انجام میشود. در یکی از جلسات امنیتی حضور داشتم و خوشبختانه با توجه به اقدامات انجامشده و اشراف بسیار خوبی که در اقصی نقاط استان و کشور وجود دارد، از لحاظ امنیتی در بالاترین سطح آمادگی قرار داریم و امیدواریم با توان بالای نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی هیچ اتفاقی رخ ندهد.
وی ایمنی مراسم را از دیگر اولویتهای ستاد برشمرد و گفت: با توجه به اینکه دو روز از مراسم در مصلی امام خمینی(ره) برگزار میشود و جمعیت قابل توجهی از مردم حضور خواهند داشت، یکی از توصیههای مکرر ستاد ملی و مقامات ارشد کشور، ایمنی محل برگزاری مراسم و حفظ سلامت مردم بوده است.
استاندار تهران ادامه داد: در مصلی امام خمینی(ره) جلسات متعددی با حضور شهرداری تهران، معاونت عمرانی استانداری و سایر دستگاهها برگزار شد و حتی جزئیترین مواردی که بهعنوان آسیب شناسایی شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 400 مورد نیازمند اصلاح شناسایی و با همکاری شهرداری تهران و سایر دستگاهها برطرف شد. همچنین ایمنسازی مصلا، خیابانهای اطراف، مسیرهای تردد مردم، مسیر تشییع و خیابانهای تعیینشده بهطور کامل انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت سلامت مردم گفت: سلامت مردم از موضوعات اولویتدار بوده و حتی دفتر مقام معظم رهبری نیز تیمهایی را برای نظارت بر عملکرد ستاد و کمیتهها تعیین کرده است تا برنامهریزیها به گونهای انجام شود که سلامت مردم بهطور کامل تأمین شود.
معتمدیان افزود: با توجه به اینکه مردم از دورافتادهترین مناطق کشور برای حضور در این مراسم عزیمت میکنند، در حوزه بهداشت و درمان و امداد و نجات، با همکاری وزارت بهداشت، هلالاحمر، اورژانس و امکانات بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح، تدابیر ویژه و حداکثری اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه پس از سلامت، خدماترسانی با حفظ شأن و کرامت مردم از سیاستهای اصلی بوده است، گفت: در این زمینه اقدامات ویژهای انجام شده که به گفته وی در تاریخ کشور سابقه نداشته است و با همکاری همه بخشها و بسیج امکانات ملی محقق شده است.
استاندار تهران با تأکید بر مردمیبودن مراسم اظهار کرد: یکی از سیاستهای مورد تأکید، برگزاری مراسم با استفاده از ظرفیت مردم و مشارکت مردمی بوده است. بر اساس گزارشهای دریافتی، بیش از 6 هزار موکب برای ارائه خدمات در تهران ثبتنام کردهاند.
وی ادامه داد: این موکبها با هزینههای شخصی مردم برپا شدهاند و هیأتها، موکبداران، گروههای جهادی، تشکلهای مردمنهاد، اتحادیهها، صنوف، اتاق بازرگانی، کارخانجات و اقشار مختلف بهصورت داوطلبانه برای خدمترسانی اعلام آمادگی کردهاند.
معتمدیان با بیان اینکه نقش دولت و حاکمیت، نقش تسهیلگری و انجام وظایف حاکمیتی است، افزود: ارائه خدماتی مانند بهداشت و درمان، وظیفه حاکمیت است، اما آنچه در این مراسم دیده میشود، مشارکت گسترده مردمی است.
وی گفت: در جلسات مختلف ستادها، هیچگونه رقابتی برای ارائه گزارش عملکرد وجود نداشته و همه تلاشها بدون نگاه سازمانی و صرفاً برای ادای دِین به رهبر شهید انقلاب انجام شده است.
استاندار تهران با اشاره به استقبال مردم از سراسر کشور اظهار کرد: بر اساس تماسهایی که با استانداران استانهای مختلف داشتهایم، حضور مردم در مراسم بینظیر است و مردم از دورافتادهترین روستاها، شهرها و بخشهای کشور تلاش میکنند خود را به تهران برسانند.
وی افزود: وظیفه سنگینی بر عهده مدیران و کارکنان دستگاههای مختلف قرار دارد و همه بهصورت شبانهروزی تلاش میکنند تا مردم با سلامت از مبدأ حرکت کرده، در مراسم حضور یابند و پس از پایان مراسم نیز سالم به شهرهای خود بازگردند.
معتمدیان تأکید کرد: تدابیر حداکثری اتخاذ شده و همه امکانات بهکار گرفته شده است، اما لازم است مردم نیز توصیههای مراجع رسمی را دنبال کنند.
وی از مردم خواست اخبار را فقط از طریق مراجع رسمی، خبرگزاریهای رسمی دنبال کنند و گفت: در روزهای اخیر برخی اخبار جعلی و کذب در شبکهها منتشر شده که موجب نگرانی مردم شده است.
استاندار تهران در تشریح اقدامات کمیته اسکان گفت: بزرگترین ظرفیت اسکان برای زائران پیشبینی شده است. مسئولیت این بخش بر عهده شهرداری تهران قرار دارد و هزاران مدرسه با دستور وزیر آموزش و پرورش تجهیز شدهاند. همچنین مساجد، ورزشگاهها، پارکها و بیش از 150 تفرجگاه توسط شهرداری تهران تجهیز شدهاند.
وی افزود: هدف این است که حتی یک نفر نیز بدون محل اسکان نماند. علاوه بر این، در 16 شهرستان استان تهران نیز به ریاست فرمانداران، ستادهای شهرستانی تشکیل شده و ظرفیت اسکان در شهرستانها، بهویژه شهرستانهای نزدیک به تهران مانند شهرری و اسلامشهر، ایجاد شده است تا بهعنوان لایه دوم پشتیبانی عمل کنند.
معتمدیان با اشاره به گستردگی برنامهریزیهای انجامشده اظهار کرد: پس از پایان مراسم، مستندسازی این اقدامات نشان خواهد داد که چگونه در مدتزمانی کوتاه، با بسیج همه ظرفیتها، برنامهریزی گستردهای برای خدمترسانی انجام شده است.
وی افزود: در بخش تغذیه نیز عمده خدمات توسط موکبها، هیئتها، گروههای جهادی و با مسئولیت شهرداری تهران انجام میشود و شهرداری مسئولیت سه کمیته مهم اسکان، تغذیه و حملونقل شهری را بر عهده دارد.
استاندار تهران درباره حملونقل گفت: این بخش هم شامل انتقال زائران از استانها به تهران و هم جابهجایی درونشهری است. با توجه به احتمال اعمال محدودیتهای ترافیکی در روزهای آینده، برنامهریزی لازم برای حملونقل درونشهری انجام شده است.
وی افزود: حملونقل ریلی، هوایی و جادهای برای این مراسم پیشبینی شده و به گفته رئیس سازمان راهداری، بیش از 12 هزار دستگاه اتوبوس از سراسر کشور برای جابهجایی زائران اختصاص یافته است. مردم میتوانند از طریق سامانههای مربوط، بلیت تهیه کنند و برای بلیتهای رفت و برگشت نیز 10 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.
معتمدیان گفت: این اقدام علاوه بر تسهیل سفر مردم، امکان برنامهریزی بهتر برای مدیریت رفت و برگشت زائران را نیز فراهم میکند.
وی درباره مدیریت ترافیک در تهران اظهار کرد: حلقههای متعددی در سطح شهر توسط پلیس طراحی و پیشبینی شده که متناسب با میزان حضور مردم اجرا خواهد شد.
استاندار تهران افزود: در 14 ورودی اصلی تهران، اردوگاهها و کمپینگهای بزرگی برای پارک خودروهای زائران استانهای مختلف پیشبینی شده است و اطلاعات مربوط به این مراکز از طریق سامانههای شهرداری تهران در اختیار مردم قرار گرفته است.
وی همچنین از طراحی لایه پشتیبانی استانی خبر داد و گفت: برای هر منطقه تهران، یک یا در برخی مناطق دو استان بهعنوان استان معین تعیین شدهاند تا از قبل، محل اسکان زائران مشخص و بخشی از خدمات از طریق استانهای معین ارائه شود.
معتمدیان افزود: این برنامهریزی بهصورت کاملاً تشکیلاتی، سازمانیافته و مبتنی بر تقسیم کار انجام شده و برای شرایط مختلف، سناریوهای متعددی پیشبینی شده است.
وی گفت: دستگاههای مختلف از جمله اورژانس، هلالاحمر، پلیس راهور و سایر دستگاهها دارای اتاقهای وضعیت هستند و یک اتاق وضعیت مرکزی نیز با حضور نمایندگان تامالاختیار دستگاههای ملی و استانی تشکیل شده است که مسئولیت آن بر عهده سردار حسنزاده، فرمانده سپاه تهران، بهعنوان مسئول اجرایی همه کمیتهها قرار دارد.
استاندار تهران همچنین از مدیریت هوشمند ترافیک، آمادگی کامل بخشهای بهداشت و درمان، امداد و نجات، حملونقل، اسکان و خدماترسانی خبر داد و بر ضرورت همراهی مردم با توصیههای ستاد برگزاری مراسم تأکید کرد.
معتمدیان گفت: همه دستگاهها بهصورت شبانهروز تلاش کردهاند و اتاق وضعیت بر مبنای اطلاعات، آمار، اخبار و شرایط لحظهای تصمیمگیری میکند تا ترافیک روان باشد و مردم معطل نشوند. پلیس راهور نیز با همه استانها در ارتباط است و تصمیمهای لازم متناسب با شرایط اتخاذ خواهد شد.
استاندار تهران درباره 14 مبادی ورودی تهران اظهار کرد: این مراکز برای شرایطی پیشبینی شدهاند که به دلیل حجم ترافیک، امکان ورود خودروهای سواری به تهران وجود نداشته باشد. در این شرایط، خودروها در اردوگاهها و کمپینگهای پیشبینیشده مستقر میشوند و امکانات اسکان، پذیرایی، خدمات بهداشتی، درمانی و فرهنگی در اختیار زائران قرار میگیرد.
معتمدیان تأکید کرد: این محدودیت قطعی نیست و در صورت ایجاد شرایط ترافیکی، پلیس بر اساس وضعیت موجود درباره اعمال آن تصمیمگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به نقش مردم در مدیریت مراسم افزود: ساکنان تهران و استان تهران باید همکاری بیشتری داشته باشند؛ زیرا توفیق میزبانی عاشقان رهبر شهید را دارند که از سراسر کشور به تهران میآیند. اجرای دقیق برنامههای کارشناسیشده نیز نیازمند همراهی مردم و اطلاعرسانی صحیح از سوی رسانه ملی و دستگاههای مسئول است.
استاندار تهران نخستین توصیه به مردم را استفاده از حملونقل عمومی عنوان کرد و گفت: مردم تا حد امکان از قطار و اتوبوس استفاده کنند و تنها در صورت نبود امکان استفاده از ناوگان عمومی، با خودروی شخصی سفر کنند. همچنین توصیه میشود با خودروی تکسرنشین به تهران سفر نکنند و بهصورت گروهی و خانوادگی تردد داشته باشند تا بخشی از ترافیک مدیریت شود.
وی افزود: در زمینه تأمین سوخت نیز با وجود برخی محدودیتها، وزارت نفت تمهیدات بسیار خوبی در حوزه بنزین و گازوئیل پیشبینی کرده است تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود.
معتمدیان درباره آمادگی حوزه درمان گفت: سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران در این زمینه مشارکت دارند و برای هماهنگی بیشتر، دانشگاه علوم پزشکی ایران بهعنوان محور تعیین شده است.
وی ادامه داد: در استان تهران حدود 160 تا 170 بیمارستان و مرکز درمانی وجود دارد که مأموریتهای لازم به آنها ابلاغ شده و 80 تا 90 بیمارستان جنرال بهصورت شبانهروزی برای ارائه خدمات احتمالی آماده هستند.
استاندار تهران اظهار کرد: امیدواریم نیازی به استفاده از این خدمات نباشد و مردم در سلامت کامل به شهرهای خود بازگردند، اما وظیفه ما پیشبینی حداکثری است. در این زمینه علاوه بر مراکز درمانی دولتی و نیروهای مسلح، بیمارستانها و مراکز درمانی بخش خصوصی نیز برای ارائه خدمات اعلام آمادگی کردهاند.
وی افزود: در محدوده مصلب امام خمینی(ره) نیز 6 بیمارستان سیار با ظرفیت 600 تخت پیشبینی شده است. روز گذشته همراه با معاون اول رئیسجمهور از یکی از این بیمارستانها بازدید کردیم که با تجهیزات پیشرفته تجهیز شده و حتی امکان انجام اعمال جراحی نیز در آن فراهم است.
معتمدیان با اشاره به آمادگی نیروهای امدادی گفت: دو بازوی اصلی امداد و نجات، هلالاحمر و اورژانس هستند که بهویژه در استان تهران از ظرفیت بسیار خوبی برخوردارند. هلالاحمر نیز با بهرهگیری از شبکه داوطلبان خود، همه امکانات مورد نیاز را در این ایام بهکار گرفته است.
وی ادامه داد: در مسیرهای تردد زائران، محلهای اسکان و مسیر تشییع، استقرار نیروها، اکیپهای امدادی، آمبولانسها، اتوبوسآمبولانسها و موتورلانسها با حداکثر ظرفیت پیشبینی شده است.
استاندار تهران گفت: ناوگان موتورلانس تهران نیز در این ایام تقویت شده و بیش از 300 دستگاه موتورلانس در سطح شهر مستقر خواهند شد. همچنین دارو، سرم و سایر اقلام مورد نیاز در انبارهای متعدد ذخیره شده تا در صورت ضرورت در اختیار مردم قرار گیرد.
وی تأکید کرد: با افتخار اعلام میکنیم همه دستگاهها بهعنوان خدمتگزار مردم برای میزبانی از هموطنان آماده هستند.
معتمدیان درباره زمان آغاز مراسم در مصلح امام خمینی(ره) گفت: درهای مصلا رأس ساعت 6 صبح باز خواهد شد و از مردم، بهویژه زائرانی که از سایر استانها میآیند، درخواست میکنیم پیش از ساعت 6 مراجعه نکنند و برنامهریزی خود را بر این اساس انجام دهند.
وی از شهروندان تهرانی نیز خواست طی دو روز برگزاری مراسم، فقط یکبار در مراسم حضور پیدا کنند و افزود: با توجه به پیشبینی حضور میلیونی مردم، لازم است حضورها بهصورت شناور باشد تا از توقف و ازدحام جلوگیری شود و امکان حضور برای همه زائران فراهم باشد.
استاندار تهران اظهار کرد: در مصلی، مسیرهای ورودی و خروجی مشخص و یک کریدور تردد تعریف شده است. از مردم درخواست میکنیم پس از ورود، بیش از 10 تا 15 دقیقه در محل توقف نکنند و از مسیر تعیینشده خارج شوند.
وی افزود: از استانهای همجوار نیز درخواست میشود حداکثر نیمروز در تهران حضور داشته باشند و استانهای دورتر نیز حضور خود را حداکثر به یک روز محدود کنند تا امکان برنامهریزی برای خروج زائران فراهم باشد.
معتمدیان با اشاره به تعطیلی ادارات تهران گفت: برای مدیریت بهتر شرایط، در دولت مصوب شد که روزهای شنبه تا سهشنبه در تهران تعطیل باشد. همچنین روز دوشنبه در سراسر کشور تعطیل اعلام شده است. این تصمیم برای رفاه حال زائران و مهمانان اتخاذ شده است.
وی از مردم تهران خواست در این ایام تا حد امکان از وسایل حملونقل عمومی، بهویژه مترو و اتوبوس استفاده کنند تا مدیریت ترافیک با سهولت بیشتری انجام شود.
استاندار تهران درباره خدمات داخل مصلی گفت: خدمات ارائهشده در داخل مصلا محدود خواهد بود تا از ایستایی جمعیت جلوگیری شود و عمده خدمات در حلقههای اطراف مصلا و زائرسراهای بزرگ مستقر در اطراف آن ارائه میشود.
وی افزود: پنج تا 6 زائرسرای بزرگ در اطراف مصلی تجهیز شدهاند که خدماتی از جمله اسکان موقت، تغذیه و تأمین آب آشامیدنی ارائه خواهند کرد.
معتمدیان ادامه داد: با توجه به گرمای هوا، بیش از 300 تانکر آب آشامیدنی بهداشتی توسط وزارت نیرو پیشبینی شده و شیرهای برداشت آب نیز در داخل مصلی و مسیرهای تردد زائران نصب شده است. همچنین برای تأمین آب معدنی نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
وی درباره حضور هیاتهای خارجی در مراسم ادای احترام گفت: مسئولیت این بخش بر عهده وزارت امور خارجه است، اما در مجموع از 100 کشور، هیاتهایی متشکل از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در برنامههای امروز حضور داشتند.
استاندار تهران افزود: از 50 کشور نیز 50 هیات رسمی شامل رؤسای جمهور، نخستوزیران، رؤسای مجالس، نواب رئیس مجالس و نمایندگان ویژه دولتها در مراسم حضور یافتند و مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.
وی این حضور را نشانه استقبال بسیار خوب کشورهای مختلف از این مراسم دانست.
معتمدیان در ادامه توصیههایی به مردم ارائه کرد و گفت: مردم حتماً از حملونقل عمومی استفاده کنند، توصیههای بهداشتی را با توجه به گرمای هوا رعایت کنند، آب کافی بنوشند و از کلاه، عینک آفتابی و سایر وسایل محافظ در برابر گرما استفاده کنند.
وی افزود: افراد دارای بیماریهای زمینهای، بهویژه بیماران قلبی و تنفسی، همچنین سالمندان و کودکان خردسال، از حضور در نقاط پرتراکم خودداری کنند یا در حلقههای بیرونی مراسم حضور داشته باشند.
استاندار تهران تأکید کرد: لزومی ندارد همه مردم در داخل مصلی حضور داشته باشند و برای برگزاری نماز نیز در خیابانهای شرقی مصلا، از جمله خیابان شریعتی، امکانات صوتی و فضای لازم پیشبینی شده است تا از ازدحام داخل مصلی جلوگیری شود.
وی درباره مراسم تشییع روز دوشنبه نیز گفت: این مراسم از ساعت 6 صبح آغاز خواهد شد و علاوه بر مسیرهای اصلی شامل میدان امام حسین(ع)، خیابان انقلاب، خیابان آزادی و شهید لشکری، مسیرهای فرعی متعددی نیز برای حضور مردم در نظر گرفته شده است که بهطور مستمر از طریق رسانه ملی اطلاعرسانی میشود.
استاندار تهران با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای مراسم تشییع، گفت: با توجه به اینکه مراسم بهصورت راهپیمایی برگزار میشود، به دستگاههای دولتی، مساجد، مدارس و سایر مراکز ابلاغ شده است که در روز مراسم باز باشند تا مانعی در مسیر حرکت مردم ایجاد نشود.
معتمدیان افزود: برای جلوگیری از اختلال در حرکت جمعیت، استقرار موکبها در مسیر اصلی حرکت ممنوع شده است و خدماترسانی از طریق خیابانهای فرعی، مساجد، مدارس، وزارتخانهها، دستگاههای دولتی، بخش خصوصی و سایر ظرفیتهای موجود در مسیر انجام خواهد شد تا همه امکانات در خدمت مردم قرار گیرد.