برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب از نخستین ساعات بامداد امروز با حضور گسترده مردم و مسئولان در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب از نخستین ساعات بامداد امروز (شنبه ۱۳ تیر) با حضور اقشار مختلف مردم، آغاز شد.
درهای مصلی از ساعت ۶ صبح به روی عزاداران گشوده شد و از ساعات اولیه، جمع زیادی از مردم از نقاط مختلف کشور برای حضور در این مراسم و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در محل برگزاری آیین حاضر شدند.
بر اساس این گزارش روز گذشته مسئولان لشکری و کشوری، خانوادههای شهدا و هیأتهای خارجی در مصلای امام خمینی(ره) تهران با رهبر شهید انقلاب وداع کردند.
بر اساس برنامه اعلامشده، مراسم وداع تا فردا ادامه خواهد داشت. همچنین قرار است پس از پایان مراسم وداع، آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب با حضور مردم و میهمانان داخلی و خارجی برگزار شود.
مراسم رسمی وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با قرائت قرآن کریم آغاز شد.
پس از آن سرود جمهوری اسلامی در مصلی تهران طنین انداز شده و فضای مصلای امام خمینی(ره) با مرثیهخوانی مهدی رسولی، مداح اهل بیت(ع) و حضور پرشمار عزاداران همراه بود.
همچنین همزمان با آغاز مراسم رسمی وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب پرچم یالثارات الحسین بر فراز گنبد مصلی تهران برافراشته شد.
سنج و دمامزنی مردم در هنگام ورود به مصلی
حضور وزیر آموزش و پرورش در آیین وداع فرهنگیان و دانش آموزان با رهبر شهید
لحظاتی از مداحی کربلایی نریمان پناهی در مراسم وداع مردم عزادار با «رهبر شهید ایران» در مصلای امام خمینی(ره) تهران
طنین شعار «لبیک یا خامنهای» در مراسم وداع با «آقای شهید ایران» در مصلی امام خمینی(ره) تهران
عزاداری لرستانیها در صحن مصلی تهران
حضور گسترده مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی
طنین نوای لبیک یا حسین در مصلای تهران
در اطراف محل برگزاری مراسم و همچنین در نقاط مختلف شهر تهران، تمهیدات گستردهای برای خدمترسانی، اسکان، پذیرایی و تسهیل تردد عزاداران پیشبینی شده است.
براساس اعلام ستاد بزرگداشت آقای شهید ایران، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در پایتخت تشییع خواهد شد و پس از آن در روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر مقدّس قم و روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس تشییع و در حرم مطهر امامرضا (ع) به خاک سپرده میشود.
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب
بر اساس برنامهریزی انجامشده، مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب تا شامگاه یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵؛ ادامه خواهد داشت و مردم از سراسر کشور میتوانند برای ادای احترام و وداع در این آیین حضور یابند. همچنین مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران و خانواده ایشان صبح یکشنبه ساعت ۶ صبح با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار خواهد شد.
بنابر اعلام شهرداری تهران سه ایستگاه متروی «مصلی»، «شهید بهشتی» و «میرزای شیرازی» برای تسهیل تردد مردم بهصورت موقت بازگشایی شد.
همچنین ۱۴ هزار خبرنگار از رسانههای داخلی و ۹۰۰ رسانه خارجی در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب حضور دارند.
تشریح جزئیات مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در قم
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم با تسلیت به مردم ایران، از آمادگی شهر قم برای میزبانی از مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و ابراز امیدواری کرد این رویداد تاریخی، برگ زرین دیگری در افتخارات مردم ایران و بهویژه مردم قم باشد.
وی با بیان اینکه زائرانی از سراسر کشور در این مراسم حضور خواهند داشت، گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده، مراسم صبح روز سهشنبه ۱۶ تیر از مسجد مقدس جمکران آغاز میشود و پیشبینی شده است از ساعت ۵ صبح با اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید، برنامه آغاز شود.
وی افزود: پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر و با همراهی مردم، آیین تشییع در بلوار پیامبر اعظم (ص) برگزار خواهد شد تا همه مشتاقان فرصت حضور و ادای احترام را داشته باشند.
به گفته وی، پس از اتصال جمعیت حاضر در مسجد مقدس جمکران به بلوار پیامبر اعظم (ص)، نماز باشکوهی برگزار میشود و این مراسم، صحنهای ماندگار و تاریخی را در حافظه ایران و جهان به ثبت خواهد رساند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم از مردم خواست با حفظ آرامش و آمادگی کامل در این آیین شرکت کنند و برای رفاه و سلامت خود، آب آشامیدنی یا قمقمه، داروهای شخصی، کارت شناسایی، تلفن همراه با شارژ کامل، دستمال کاغذی، کلاه یا چتر برای محافظت در برابر گرما، کفش و لباس راحت، زیرانداز و چفیه به همراه داشته باشند.
اقامه نماز ظهر در مصلی تهران
نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید ساعت ۸ صبح اقامه میشود
بنا بر اطلاعیه رسانه رسمی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب، اقامه نماز بر پیکر شهید حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (قدساللهنفسهالزکیة)، شهید دکتر مصباح الهدی باقری کنی، شهید سیده بشریٰ خامنهای، شهید زهرا حداد عادل و شهید زهرا محمدی گلپایگانی فردا یکشنبه ۸ صبح در محل مصلی تهران برگزار میشود.
طبق اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنهای قدس الله نفسه الزکیه مراسم وداع، تشییع، اقامه نماز میت و تدفین برای روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم جهت وداع با پیکرها در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار میشود سپس دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در تهران و سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در شهر قم و نهایتاً پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستچهارم ماه محرم مراسم تشییع در شهر مشهد و تدفین در حرم امام رضا (ع) برنامهریزی شده است.
در همین حال نیز قرار است مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا برگزار شود.
آیتالله جوادی آملی در قم بر پیکر رهبر شهید نماز میخواند
کمیته اطلاعرسانی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در قم اعلام کرد: مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، روز سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۵ صبح با اقامه نماز بر پیکر مطهر توسط آیتالله عبدالله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید در مسجد مقدس جمکران آغاز خواهد شد.
پس از اقامه نماز، آیین تشییع به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار میشود و مردم قم و زائران از سراسر کشور در این مراسم حضور خواهند یافت.
حضور وزیر صمت در آیین وداع با رهبر شهید
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلی امام خمینی (ره) حضور یافت و به مقام شامخ سید الشهدای انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) ادای احترام کرد.