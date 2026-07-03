دیدار فرستاده ویژه نخست وزیر هند با معاون سیاسی وزیر کشور

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: ملت بزرگ هند و ملت بزرگ ایران علایق مشترک و سوابق تاریخی فرهنگی و حتی مذهبی مشترکی دارند و بر اساس همین مشترکات، منافع مشترکی هم داریم که می‌توانیم آنرا به ویژه در زمینه اقتصادی و سیاسی ارتقا دهیم و این موضوع مورد تاکید مقامات عالی ایران است.

زینی‌وند اظهار داشت: دو جنگی که علیه ایران شد با هیچ کدام از موازین حقوق بین‌المللی و ارزش‌های بشری سازگاری نداشت و همه آزادیخواهان و دولت‌های آزاده دنیا آنرا محکوم کردند. یکی از آثار این جنگ این بود که برای تنگه هرمز که سال‌های سال محل امنی برای تردد آزاد دنیا بود به دلیل این حمله و تجاوزات غیرقانونی به کشور ما محدودیت‌هایی ایجاد شد و ما ناگزیریم که این محدودیت‌ها را اعمال کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: امیدواریم با جهت‌گیری مثبت دنیا ما بتوانیم سریع‌تر با اعمال ترتیبات جدید، زمینه تردد کامل را در این تنگه با ترتیباتی که ایران بر اساس قواعد بین‌المللی تعریف می‌کند انجام بدهیم.

زینی‌وند همچنین با اشاره به روابط دو کشور گفت: در بندر مهم چابهار مشترکات زیادی با کشور هند تعریف کرده‌ایم و باید تلاش کنیم سریع‌تر همکاری‌ها در این بندر را که می‌تواند منافع دو طرف را تامین کند توسعه دهیم.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اختیاراتی که وزارت کشور به استانداران داده است، گفت: استان‌های ما تقاضا دارند محدودیت های پروازی برای ترددهای مرتب و منظم بین شهرهای مختلف هند و ایران که پیش آمده و مشکلاتی را ایجاد کرده است هرچه سریع‌تر به حالت عادی برگردد.

وی اضافه کرد: اگر تبادل‌های بین استانی دو کشور برقرار شود، می‌تواند در ارتقا روابط دو جانبه نقش موثری داشته باشد.

فرستاده ویژه نخست وزیر هند نیز گفت: بابت ترتیبات بسیار عالی که برای ادای احترام به رهبر عالی قدر ایران فراهم کردید تشکر و قدردانی می کنم. حضور امروز ما در اینجا از طرف دولت و مردم هند و نخست وزیر هند بود و خوشحالیم که توانستیم نسبت به رهبر فقید ایران ادای احترام کنیم.

سپهبد سید عطا حسین افزود: امیدواریم میراث رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی آمیخته با صلح و ثبات برای جهان باشد. ما برای فرهنگ ایران به عنوان یک کشور تمدنی احترام قائل هستیم و امیدواریم که روابط ایران و هند را که مبتنی بر تاریخ طولانی بین دو کشور است در آینده هرچه بیشتر گسترش بدهیم.

فرستاده ویژه نخست وزیر هند با بیان اینکه سلام و احترام من را به دکتر مومنی برسانید، گفت: امیدواریم در آینده بتوانیم با ایشان هم ملاقات داشته باشیم.

وی با اشاره به موضوع چابهار گفت: به اهمیت چابهار و ارزش واقعی آن کاملا آگاه هستیم و امیدواریم در آینده بتوانیم توسعه همکاری‌ها در این بندر را برای دو کشور محقق کنیم.

سپهبد سید عطا حسین همچنین گفت: سفیر ما در ایران در این زمینه همکاری لازم را خواهد داشت.