فاطمی در گفتوگو با ایلنا:
حضور مقامات کشورها در مراسم وداع با رهبر شهید، ادای احترام به اقتدار ملت ایران است/ جهان امروز روی ایران حساب ویژهای باز کرده است
یک عضو کمیسیون اجتماعی، با تأکید بر اینکه حضور سران کشورهای منطقه و جهان و دیپلماتهای برجسته در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب حامل پیامهای مهمی برای جامعه جهانی است، گفت: این حضور نشان میدهد که آنان در برابر قدرت، اقتدار، ایستادگی و مقاومت ملت ایران سر تعظیم فرود آوردهاند.
احمد فاطمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی آن هم در شرایطی که در کشور مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در حال برگزاری است، گفت: حفظ انسجام ملی و وحدت، به این معنا که همه مسئولان، مدیران و دستاندرکاران همگام با ملت صدایی واحدی را به دنیا مخابره کنیم، یک اصل حیاتی است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انسجام، اتحاد و وحدت و پیروزیهایی که هم در میدان با نیروهای مسلح مقتدر کشور و هم در عرصه دیپلماسی به دست آمد، سرمایهای است که باید قدر آن را بدانیم.
وی افزود: هر حرکتی که به این انسجام ملی و اتحاد ملت ایران، با هر گرایش و سلیقهای، خدشه وارد کند و بشکند، بهنوعی بازی در زمین دشمن است. بنابراین، باید به دور از کندروی و تندروی، به دور از اوهامات و توهمات، منافع ملی را در اولویت قرار دهیم و به مصالح کشور بیندیشیم.
این نماینده مجلس با اشاره به حضور هیأتهای خارجی در مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: حضور سران کشورهای مختلف منطقه و جهان و همچنین دیپلماتهای برجسته در مراسم وداع و تشییع امام شهیدمان، حامل پیام مهمی است. این حضور نشان میدهد که آنان در برابر قدرت، اقتدار، ایستادگی و مقاومت ملت ایران سر تعظیم فرود آوردهاند.
فاطمی ادامه داد: این حضور و این ادای احترام سران و دیپلماتهای جهان و منطقه از یک سو نشاندهنده نقش بیبدیل رهبر شهید در مدیریت، تدبیر و هدایت جهان اسلام و جهان تشیع و نگاه منطقی و جهانی ایشان است و از سوی دیگر، ادای احترام به قدرت فزاینده ملت ایران است که در برابر دو دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کرد و به پیروزی و موفقیت رسید.
وی با تأکید بر اینکه کشور وارد مرحلهای تازه شده است، تصریح کرد: امروز در آستانه فصل جدیدی قرار داریم؛ فصل جدیدی که هم در حوزه حقوق ملت و حکمرانی و هم در عرصه دیپلماسی منطقهای و بینالمللی باید با نگاه جدیدی دنبال شود. ما وارد دنیای جدیدی شدهایم؛ دنیایی که در آن اقتدار ایران، اقتدار نظام و اقتدار امت اسلامی به نمایش گذاشته شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این که این فصل جدید باید چه ویژگیهایی داشته باشد و مردم در آن چه نقشی دارند، گفت: ما جمهوری اسلامی هستیم و در قانون اساسی ما هم آمده است که اعتلای این نظام اسلامی بر رأی و نظر مردم استوار است. به همین خاطر هم امام حاضر و هم امام شهید بارها فرمودند که مجلس در رأس امور است، بنابراین اراده مردم در مجلس تبلور پیدا میکند.
وی ادامه داد: در پس این روزها من معتقدم وارد دنیا و فصل جدیدی شدهایم، در این دنیای جدید، اقتدار ایران، نظام و امت اسلامی به تبلور رسیده و امروز برای ایران و نظام جمهوری اسلامی حساب ویژهای باز کرده است. به اعتقاد من، نظام دیپلماسی منطقهای دچار دگردیسی شده و جهان نگاه متفاوتی به ملت ایران پیدا کرده است. این دستاورد به آسانی به دست نیامده، بلکه حاصل پرداخت هزینههای سنگین، تقدیم شهدای فراوان و ایثار فرماندهان و مردم است.
نماینده بابل با اشاره به امضای تفاهمنامه میان ایران و ایالات متحده بیان کرد: نگاهی به این متن تفاهمنامه اخیر بیندازید؛ سراسر عزت و پیروزی است و به نظر من حرفهایی که برخی از آقایان میزنند، حرفهای ناپخته و بداخلاقی آشکار است و آگاهانه یا ناآگاهانه هیمنه ملت و نظام را درهم میشکنند. بنابراین باید قدر این روزها را بدانیم، قدر این فصل و دنیای جدید را بدانیم.
وی تاکید کرد: امروز جهان روی ایران حساب ویژهای باز میکند و تصورم این است که نظام دیپلماسی منطقهای دچار تغییر و تحول اساسی شده است که باید حواسمان باشد آنچه که امروز به دست آوردیم ارزان به دست ما نرسیده است چرا که با رشادت و شهادت مردم و فرماندهان در میدان به دست آمده است. ما مقام معظم رهبری و فرماندهان ارشد و مردمان را در این راه از دست دادیم.
فاطمی با بیان اینکه این حیات دوباره و جوشش وحدت میان مردم محصول خون عزیزان ماست که به انقلاب اسلامی قدرت دوباره بخشیده است، اظهار داشت: این حاصل ندای عدالتخواهی، ندای آزادیخواهی و نگاه عزتطلبی ملت ایران است که هم دیپلماسی کشور را متحول کرد، هم معادلات میدان را تغییر داد و هم پیروزی ایران را تثبیت کرد و این مسیر ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: باید به مسئولان خودمان اعتماد کنیم و هر صدا و اقدامی که اعتماد مردم به مسئولان را تضعیف و سست کند، بدون تردید در تعارض با امنیت و منافع ملی است. از این آقایان دعوت میکنیم قدری از اغراض سیاسی، سخنان کینهتوزانه و شعارهای پوچ فاصله بگیرند و به جای این که مانور انقلابیگری دو آتشه بدهند به خواست و اراده اکثریت ملت بازگردند و فکر نکنند در مسیر بالندگی جمهوری اسلامی و ایران ما میتوانند دست انداز ایجاد کنند هرگز نمیتوانند چرا که این مسیر به وجود آمده استمرار پیدا خواهد کرد.
این نماینده مجلس در پایان گفت: ملت ایران مسیر خود را پیدا کرده، ایران امروز مقتدر و سرافراز است و ژئوپلیتیک منطقه و جهان تحت تأثیر پیروزی ملت ایران تغییر کرده است. امیدوارم این آقایان که عمدتا وابسته به جریانهای سیاسی خاصی هستند این واقعیت را درک کنند و در مسیر تقویت وحدت و انسجام ملی گام بردارند.