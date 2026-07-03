عراقچی:
رهبر شهید انقلاب همواره ایران را عزیز، سربلند و باصلابت میخواستند
وزیر امور خارجه ایران ، با بیان اینکه لز مهمترین ویژگی رهبر شهید انقلاب، عزتطلبی بود، گفت: ایشان همواره ایران و ایرانی را عزیز، سربلند، باابهت و باصلابت میخواستند و سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» با تدبیر ایشان به مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران، اظهار کرد: مهمترین ویژگی که رهبر انقلاب داشتند و دوست و دشمن نیز به آن اذعان دارند، عزتطلبی ایشان بود.
وی افزود: ایشان همواره ایران و ایرانی را عزیز، سربلند، باابهت و باصلابت میخواستند و این عزتطلبی همواره با حکمت و مصلحتجویی همراه بود.
عراقچی ادامه داد: از همین رو، سه اصل حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، یعنی «عزت، حکمت و مصلحت»، با تدبیر و هدایت ایشان شکل گرفت و مبنای سیاست خارجی کشور قرار گرفت.