وی افزود: ایشان همواره ایران و ایرانی را عزیز، سربلند، باابهت و باصلابت می‌خواستند و این عزت‌طلبی همواره با حکمت و مصلحت‌جویی همراه بود.

عراقچی ادامه داد: از همین رو، سه اصل حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، یعنی «عزت، حکمت و مصلحت»، با تدبیر و هدایت ایشان شکل گرفت و مبنای سیاست خارجی کشور قرار گرفت.