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در واکنش به گزافه‌گویی ترامپ علیه مردم ایران

قالیباف: ایران خودش درباره دارایی‌هایش تصمیم می‌گیرد

قالیباف: ایران خودش درباره دارایی‌هایش تصمیم می‌گیرد
کد خبر : 1808218
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رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به گزافه‌گویی ترامپ علیه مردم ایران گفت: ایران خودش درباره دارایی‌هایش تصمیم می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

«تصور کنید بیش از چهل میلیون از شهروندان خودتان وابسته به کوپن غذا (برنامه کمک غذایی دولت) باشند، اما همزمان یک کشور دیگر را «گرسنه» خطاب کنید.

این حرف، یک اعلام یا ادعای ساده نیست؛ این یک فرافکنی است. یعنی مشکلات خودتان را به دیگران نسبت می‌دهید.

نصیحت‌ها و توصیه‌هایتان درباره برنامه SNAP (برنامه کمک غذایی آمریکا) را برای خودتان نگه دارید.

ما خودمان درباره دارایی‌هایمان تصمیم‌ میگیریم شما فکر نرخ سوء تغذیه در کشور خودتان باشید.»

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