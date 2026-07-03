دیدار معاون رئیس شورای امنیت روسیه با رئیسجمهور؛
پزشکیان: از مواضع حمایتی و همدردی دولت و ملت روسیه قدردانی میکنیم/مدودف: مصمم به اجرای پیمان مشارکت راهبردی با ایران هستیم
رئیسجمهور از مواضع حمایتی و ابراز همدردی دولت و ملت روسیه قدردانی و بر تسریع همکاریهای راهبردی، بهویژه در حوزههای اقتصادی، ترانزیتی و منطقهای تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، رئیسجمهور مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران در دیدار با دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه و نماینده ویژه رئیسجمهور این کشور و هیأت همراه که بهمنظور شرکت در آیین ادای احترام و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کردهاند، از حضور هیأت روسی و همچنین ابراز همدردی و مواضع حمایتی دولت و ملت روسیه در قبال ملت ایران قدردانی کرد.
رئیسجمهور در این دیدار با اشاره به روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و روسیه، بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات مشترک و گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای گستردهای برای توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری، انرژی و ترانزیتی میان دو کشور وجود دارد که باید با ارادهای مضاعف و در چارچوب توافقات موجود به مرحله اجرا برسد.
پزشکیان با اشاره به اهمیت کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب بهعنوان یکی از محورهای مهم همکاریهای مشترک، توسعه زیرساختهای حملونقل و ترانزیت میان دو کشور را در راستای تأمین منافع متقابل و تقویت پیوندهای منطقهای ارزیابی کرد.
رئیسجمهور همچنین با تأکید بر نقش سازمانهای منطقهای و بینالمللی در توسعه همکاریهای چندجانبه، تقویت تعاملات جمهوری اسلامی ایران و روسیه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را حائز اهمیت دانست و بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای این سازوکارها برای توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی تأکید کرد.
در این دیدار دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه، ضمن ابلاغ پیام تسلیت آقای پوتین و همچنین دولت و ملت روسیه به مناسبت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان، مسئولان، دانشمندان و شهروندان ایرانی، بهویژه کودکان قربانی حملات اخیر، مراتب همدردی صمیمانه کشورش را با ملت ایران ابراز کرد.
دیمیتری مدودف با محکوم کردن تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات را مغایر با اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل، ناقض منشور ملل متحد و تهدیدی برای صلح و ثبات منطقهای و بینالمللی توصیف کرد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدات خارجی اظهار داشت: حمایت گسترده مردم از نظام و کشورشان نقش تعیینکنندهای در حفظ ثبات و اقتدار جمهوری اسلامی ایران داشت و این انسجام ملی شایسته احترام و تحسین است.
نماینده رئیسجمهور روسیه همچنین بر عزم جدی مسکو برای اجرای کامل و مؤثر پیمان مشارکت راهبردی جامع میان دو کشور تأکید کرد و گفت: روسیه مصمم است همکاریهای خود با جمهوری اسلامی ایران را در تمامی عرصههای موردعلاقه طرفین گسترش دهد.
دیمیتری مدودف افزود: فدراسیون روسیه در عرصههای بینالمللی همچنان از حقوق و منافع مشروع جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهد کرد و معتقد است کشورهای مخالف یکجانبهگرایی باید همکاریها و هماهنگیهای خود را بیش از پیش تقویت کنند.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه، سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس را از مهمترین بسترهای همکاری میان کشورهای مستقل و مخالف رویکردهای یکجانبهگرایانه دانست و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت این نهادها برای تقویت همکاریهای سیاسی، اقتصادی و مالی تأکید کرد.
نماینده رئیسجمهور روسیه همچنین توسعه همکاریهای پولی و مالی، گسترش استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه و چندجانبه و کاهش وابستگی به نظام مالی مبتنی بر دلار را از محورهای مهم همکاریهای آینده میان تهران و مسکو برشمرد و بر آمادگی روسیه برای پیشبرد این همکاریها تأکید کرد.