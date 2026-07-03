به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام علاءالدین رفیع زاده در شبکه ایکس به شرح زیر است:

«دشمن پنداشت با رفتنت سنگرها خالی، ایران منزوی و همه چیز تمام می‌شود، اما امروز ایران فقط ایران نبود؛ جهان بود که در سوگِ تو ایستاد.

‌همه آمدند؛ از هر دین، از هر نژاد، از هر مرز، تا بگویند که راهِ تو، راهِ آزادگانِ جهان و راه حسین⁩(ع) است.»