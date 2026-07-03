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سرپرست وزارت دفاع با وزیر دفاع ملی جمهوری لبنان دیدار کرد

سرپرست وزارت دفاع با وزیر دفاع ملی جمهوری لبنان دیدار کرد
کد خبر : 1808206
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سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار با وزیر دفاع ملی جمهوری لبنان که به مناسبت حضور وی در آیین بزرگداشت، وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید انقلاب اسلامی در تهران انجام شد، ضمن قدردانی از حضور هیأت لبنانی، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت لبنان و نیز توسعه همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع، در دیدار با سرلشکر میشال منسی، وزیر دفاع ملی جمهوری لبنان، از حضور وی و هیئت همراه در مراسم وداع با قائد شهید قدردانی کرد و این حضور را نشانه عمق روابط برادرانه و پیوندهای مستحکم دو ملت دانست.

سرپرست وزارت دفاع با اشاره به روابط دیرینه ایران و لبنان که بر پایه پیوندهای تمدنی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی استوار است، بر حمایت همیشگی جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی لبنان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه، تصریح کرد: برقراری امنیت، ثبات و آرامش در لبنان همواره از اصول ثابت و راهبردی جمهوری اسلامی ایران بوده و در شرایط حساس کنونی نیز این رویکرد با جدیت دنبال می‌شود.

در این دیدار که به مناسبت حضور وزیر دفاع ملی جمهوری لبنان در مراسم وداع با قائد شهید برگزار شد، دو طرف بر تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف در راستای تأمین منافع مشترک و تحکیم روابط دو کشور و دو ملت دوست و برادر ایران و لبنان تأکید کردند.

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