سرپرست وزارت دفاع با وزیر دفاع ملی جمهوری لبنان دیدار کرد

سرپرست وزارت دفاع با اشاره به روابط دیرینه ایران و لبنان که بر پایه پیوندهای تمدنی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی استوار است، بر حمایت همیشگی جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی لبنان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه، تصریح کرد: برقراری امنیت، ثبات و آرامش در لبنان همواره از اصول ثابت و راهبردی جمهوری اسلامی ایران بوده و در شرایط حساس کنونی نیز این رویکرد با جدیت دنبال می‌شود.

در این دیدار که به مناسبت حضور وزیر دفاع ملی جمهوری لبنان در مراسم وداع با قائد شهید برگزار شد، دو طرف بر تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف در راستای تأمین منافع مشترک و تحکیم روابط دو کشور و دو ملت دوست و برادر ایران و لبنان تأکید کردند.