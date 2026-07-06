دوستعلی در گفتوگو با ایلنا:
تشییع باشکوه رهبر شهید، هر فکر پلیدی علیه نظام را ناکام گذاشت/ اعتماد عمومی پایه وحدت و رمز شکست دشمن است
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام ملی مهمترین سرمایه کشور در دوران پس از جنگ است، گفت: دشمن با ایجاد تردید و دوقطبیسازی به دنبال شکستن انسجام جامعه است و مسئولان باید با خدمت صادقانه، اطلاعرسانی بهموقع و تقویت اعتماد عمومی، مانع سوءاستفاده دشمن و حفظ وحدت ملی شوند.
مجید دوستعلی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه این روزها مراسم وداع و بدرقه رهبری شهید در کشور در حال برگزاری است و ایشان همیشه بر حفظ وحدت و انسجام در کشور تأکید داشتند، امروز چگونه باید این وحدت و انسجامی که در روزهای که جنگ در کشور ما به وجود آمد، قربانی جناحها و جریانهای سیاسی نشود، گفت: شهادت ایشان را به همه تسلیت عرض میکنم و از خدای تبارک و تعالی میخواهم که انشاءالله دعای خیر آن بزرگوار از آن عالم، نصیب و روزی ملت ما شود که انشاءالله خواهد شد. حماسه باشکوه تشییع پیکر مطهر و خونین رهبر عزیزمان همراه خانواده محترمشان، بار دیگر حماسهای بیبدیل را در جامعه ما خلق و همچون گذشته، دشمنان را از هرگونه فکر پلید علیه نظام اسلامی مأیوس کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که ما یک منطق قرآنی داریم که میگوید: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»،عنوان کرد: خداوند میفرماید «اعتصام به حبلالله» داشته باشیم چرا که این حبلالله در حقیقت ولایت و امامت ما است. یعنی همان سلسهای که از عید غدیر شروع شده و امروز ما آن را در ولی فقیه زمان میبینیم و خدا میفرماید دور این حبل الهی همه اعتصام کنید و متفرق نشوید.
وی ادامه داد: قرآن میفرماید اگر تفرقه و تنازع کردید، شما سست میشوید و ابهت شما از بین خواهد رفت. اینها پیامهای قرآنی ماست. جای دیگر خداوند در قرآن میفرماید «وَلا تَنازَعوا فَتَفشَلوا وَتَذهَبَ ریحُکُم» اگر با هم تنازع کردید، اگر با هم اختلاف و دعوا کردید؛ ابهت، بزرگی و عظمت شما از بین میرود و شما سست خواهید شد.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طی تاریخ انقلاب اسلامی از اول تا به امروز، هم حضرت امام راحل ما و هم امام شهید ما و هم امام حاضرمان بر نکته وحدت و اتحاد بین امت تأکید مؤکد داشتند.
وی خاطرنشان کرد: امام راحل همیشه از وحدت و اتحاد صحبت میکردند. مقام معظم رهبری، رهبر شهید هم همواره یکی از کلامهای نورانیشان و توصیه مردم؛ وحدت و انسجام بود. امروز هم رهبر عزیز انقلاب اسلامی، به همین نکات اشاره دارند. باید توجه کنیم هنگامی که ایشان در پیامشان میفرمایند حتی اختلافات موجه هم نباید تبدیل به تنازع و شکاف بین مردم شود، یعنی اهمیت این موضوع بسیار زیاد است.
دوستعلی تاکید کرد: امروز دشمن ما یکی از کارهایی که انجام میدهد دست گذاشتن بر روی همین موضوعات است. حضرت امام حاضر ما و رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرمودند که دشمن روی دو نکته متمرکز شده است؛ یکی تابآوری مردم و دیگری اخلال در سیستم محاسباتی مسئولان، بعد از ابزارها صحبت کردند و فرمودند یکی از این ابزارها تردید است و این کار یعنی ایجاد اختلاف کردند.
وی ادامه داد: نکته بعدی که ایشان فرمودند، اشاره به خود مسئله اختلاف است، یعنی وحدت را به هم زدن. یعنی انسجام ملی را به هم زدن. یعنی دلها را با هم کینهای کردن و از هم زدودن است. اگر این اتفاق بیفتد، دقیقاً دشمن به پیروزی و ظفر خودش نزدیک خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با ایجاد بذر تردید و اختلاف در میان مردم، میان مردم و مسئولان و میان مسئولان، نتیجهای جز اختلاف و دوقطبی شدن جامعه حاصل نمیشود. بنابراین، کاری که دشمنان امروز انجام میدهند، سوق دادن جامعه به سمت دوقطبی شدن و اختلافافکنی است. این اختلاف نیز وجوه مختلفی دارد؛ از اختلاف میان مردم با مردم گرفته تا مردم با مسئولان و مسئولان با یکدیگر، راهگشای برونرفت از این وضعیت، حرکت حول محور ولایت است.
وی گفت: وقتی همه مردم و همه مسئولان حول آنچه که رهبری و ولی امر میخواهند حرکت کنند، این وحدت کاملاً مصداق خودش را پیدا میکند. وقتی حول محور حبلالله، یعنی دور حبل الهی جمع شویم، دشمن نمیتواند به خواسته خودش برسد. امروز الحمدلله رب العالمین، رهبر عزیز ما در کشور جمهوری اسلامی حضور دارند، ولیفقیهاند، امام جامعهاند، محورند، عمود خیمهاند. وقتی همه ما، از مسئول و مردم، حول این محور جمع شویم و آنچه را که او میخواهد انجام دهیم، قطعاً بدانید وحدت در جامعه شکل میگیرد و دشمن منکوب و سرکوب میشود، چنانکه سرکوب و منکوب شد،
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: اگر مردم ما در جنگ ۴۰ روزهای که دشمن به ما تحمیل کرد وحدت و اتحاد نداشتند و این وحدت بین مردم و مسئولان، مسئولان با مسئولان، مسئولان با مردم، مردم با مردم محقق نشده بود و این حماسههای بیبدیل را مردم در خیابانها به وجود نیاورده بودند و در کنارش نیروهای مسلح ما با اتحاد، همدلی و پای کار نبودند، قطعاً دشمن در جنگ خودش پیروز میشد.
وی با بیان این که رمز ما امروز وحدت است، اظهار داشت: معتقدم وحدتشکنی کار بیهوده و عبثی است، باید بسیار در حرفهایمان، نطقهایمان و در حرکتهایمان مراقب و مواظب باشیم که چه چیزی را بیان میکنیم. البته وحدت به این معنا نیست که اگر در مسیر ما ایراد و اشکالی به موضوعی داریم، آن را بیان نکنیم، خیر؛ راه درست را باید انتخاب کنیم. دقت کنیم اگر میخواهیم راه درست را انتخاب کنیم ببینیم چه راهی را باید انتخاب کنیم و حرف درستمان را چگونه بزنیم، با چه ادبیاتی بزنیم، با چه زبانی بزنیم و با چه اقدامی انجام دهیم که خدایی نکرده موجب سوءاستفاده دشمن نشود.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعاً باید در جامعه تبادل افکار باشد، تبادل نظرها باشد، باید انتقاد وجود داشته باشد، باید نظرات همه گفته شود که مسیر درست انتخاب شود. هیچگاه نظر امام شهید ما و امام حاضر ما اینطور نیست که مردم یا مسئولان را از بیان نظر منع کنند، بلکه تاکیدشان این است که هر نظر در مسیر خودش، به دور از اختلاف، به دور از تنازع و ایجاد شکاف در اجتماع بیان شود که انشاءالله همه رعایت کنند و این وحدت بین جامعه هرچه بیشتر و هرچه مستحکمتر باشد تا قطعاً ما با وحدت بتوانیم کار خودمان را به بهترین صورت به پیش ببریم.
وی در پاسخ به اینکه چقدر ضرورت دارد برای دوره پساجنگ به افزایش اعتماد مردم کمک کنیم و به نقش مردم در توسعه و پیشرفت کشور اهمیت بدهیم، گفت: حضور مردم در صحنه یک واقعیت و یک حقیقت است.
دوستعلی یادآور شد: از اول انقلاب تا به امروز، آنچه کشور و نظام جمهوری اسلامی را در مقابل همه توطئهها حفظ کرده، حضور با بصیرت و شجاعانه مردم در صحنه بوده است. هر صحنهای که بوده است از راهپیمایی قدس و ۲۲ بهمن گرفته تا شرکت در انتخابات را در نظر بگیرید، هر از چند گاهی دشمن در خودش امیدی به وجود آورده که مردم نیستند، اما مردم یکدفعه به صحنه آمدند و مشکل را حل کردهاند، قطعاً اگر ما بخواهیم به ظفر و پیروزی برسیم همین مسیر باید ادامه پیدا کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این از کجا به دست میآید؟ نخست اینکه واقعاً مسئولان کشور با همه وجود خود صادقانه برای خدمت به این مردم در هر زمینهای کار و تلاش کنند. مردم ما شکرگزار و سپاسگزارند، مردم ما قدر و قیمت خدمتگزاری را خوب میدانند و خوب هم پاس میدارند. بنابراین مسئولان باید تمام ذهن خودشان را بر مسئله خدمت به مردم بگذارند، مخصوصاً در حوزه معیشت باید کارشان طوری باشد که واقعاً مردم عزیز ما دچار مشکلات معیشتی نباشند.
وی خاطر نشان کرد: البته آن مقدار از مشکلات معیشتی و اقتصادی که مرتبط مستقیم با جنگ است را مردم خودشان هم آگاه هستند و تحمل میکنند؛ زیرا مردم به خیابان آمدند و حماسه از خودشان نشان دادند. بنابراین در این قسمت اگر اشکال و ایرادی هم در حوزه اقتصاد به وجود آمده باشد که به خاطر جنگ باشد، مشکلی ندارند، تحمل میکنند. مشکل این است که کسانی هستند که میخواهند سودجویی کنند، کسانی که میخواهند برای مردم مشکل درست کنند، عمداً در اقتصاد و معیشت مردم مشکل درست کنند، باید با آنها برخورد شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: نکته دوم این است که واقعاً باید تا آنجایی که ممکن است مسئولان عزیز ما در هر حوزهای مردم را در جریان امور قرار دهند. وقتی منِ شهروند در جریان مسائل کشور نباشم و ندانم چه اتفاقی دارد میافتد، قطعاً از این خلأ اطلاعاتی دشمن استفاده میکند و حرف خودش را در ذهن من مینشاند و همان جنگ شناختی که ما داریم و بسیار هم درباره این جنگ تاکید شده است، محقق خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به جنگ شناختی گفت: در جنگ شناختی ذهنها تغییر میکند، فکرها تغییر میکند. من نمیگویم اسرار نظام گفته شود، خیر؛ قطعاً هر نظامی اسرار دارد و سر نظام نباید گفته شود. درست است، اما اطلاعرسانی بهموقع و بهجا، جنگ روایتهای بهموقع، قبل از اینکه دشمن جنگ روایت را علیه ما شروع کند، موجب میشود مردم اعتماد کنند.
وی گفت: چرا اطلاع رسانی ضروری است؛ از آن جهت که وقتی مسئول ما در میدان خدمتگزاری باشد، مردم حس کنند این مسئول دارد خدمتگزاری انجام میدهد، دارد همه توان خودش را به خرج میدهد که مشکل مردم را حل کند و از آن طرف، همان مسئول یا هر مسئول دیگری در هر حوزهای، دنبال این باشد که آنچه شایسته است ملت بدناند و اطلاع داشته باشند، این را صادقانه با مردم در میان بگذارد. قطعاً بدانید این باعث میشود که در مردم یک اعتماد عمومی به وجود بیاید. این اعتماد عمومی پایه وحدت است و این وحدت، پایه شکست دشمن در مقابل ملت ماست.