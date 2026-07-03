محمد باقر قالیباف در ابتدای این دیدار از حضور رئیس مجلس قرقیزستان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد و گفت: از اینکه برای ادای احترام به رهبر شهید به تهران سفر کردید، صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم این دیدار زمینه توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور را فراهم کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و زیرساختی اظهار کرد: امیدواریم در حوزه‌های اقتصادی، ترانزیت، زیرساخت‌ها و معادن شاهد توسعه همکاری‌های دو کشور باشیم. همچنین تفاهمنامه خاتمه جنگ ایران و آمریکا، می‌تواند فرصت مناسبی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دوست فراهم کند.

قالیباف با قدردانی از مواضع قرقیزستان در جریان جنگ اخیر تصریح کرد: در روزهای جنگ است که دوست و دشمن شناخته می‌شوند. از اینکه تجاوز دشمن را محکوم کردید و کمک‌های ارسالی به جمهوری اسلامی ایران، قدردانی می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به همکاری‌های دوجانبه بیان کرد: ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه همکاری‌ها در حوزه ترانزیت و معادن وجود دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران از تشکیل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حمایت می‌کند و این پیشنهاد را نیز به ثبت رسانده است. امیدوارم با سفرهای دوجانبه، روند توسعه روابط دو کشور بیش از پیش تقویت شود.

در ادامه این دیدار، مارلن مامتعلیف رئیس مجلس قرقیزستان، ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی از سوی رئیس‌جمهور، پارلمان و ملت قرقیزستان گفت: شهادت امام خامنه‌ای و دیگر شهدای این تجاوز را به ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم. ما در این روزهای دشوار در کنار دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران هستیم و اطمینان داریم که صلح و آرامش بار دیگر در ایران برقرار خواهد شد.

وی با اشاره به موضع رسمی دولت قرقیزستان در محکومیت تجاوز به ایران بیان کرد: در این سفر هم تلاش می کنیم تا زمینه توسعه همکاری‌ها فراهم شود.

رئیس مجلس قرقیزستان با دعوت رسمی از قالیباف برای سفر به قرقیزستان، اظهار کرد: سطح روابط دو کشور باید بیش از گذشته افزایش یابد. در حوزه ساختمان‌سازی، معماری، دارو، مواد سوختی و لجستیک ظرفیت‌های مناسبی برای همکاری وجود دارد.

مامتعلیف در ادامه با تأکید بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان گفت: برای همه دنیا ثابت شده است که ایران کشوری با تاریخ، تمدن و ظرفیت‌های بزرگ است. بار دیگر تأکید می‌کنم که ما دوست جمهوری اسلامی ایران هستیم و از تشکیل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز حمایت می‌کنیم و این موضوع از سوی رئیس‌جمهور قرقیزستان در اجلاس سران این سازمان پیگیری خواهد شد.