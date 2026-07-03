در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان مطرح شد؛
سرپرست وزارت دفاع: ایران و پاکستان میتوانند پایهگذار ترتیبات امنیتی جدید در منطقه باشند
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار با فیلدمارشال سید عاصم منیر، رئیس ستاد نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش پاکستان، با قدردانی از مواضع اصولی اسلامآباد در حمایت از جمهوری اسلامی ایران، بر گسترش همکاریهای دفاعی و امنیتی دو کشور، تشکیل سازوکارهای امنیتی منطقهای و مقابله مشترک با تهدیدات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابنالرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار با فیلدمارشال سید عاصم منیر، رئیس ستاد نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش جمهوری اسلامی پاکستان، با قدردانی از حضور وی در مراسم وداع با پیکر مطهر قائد شهید جمهوری اسلامی ایران، روابط تهران و اسلامآباد را ریشهدار، راهبردی و مبتنی بر اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی توصیف کرد.
وی در این دیدار از حمایتها و تلاشهای دولت، ملت و نیروهای مسلح پاکستان در همراهی با جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه محبت و همراهی دوستان خود را در روزهای سخت فراموش نخواهد کرد.
سردار ابنالرضا با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: با وجود تجربه طولانی جمهوری اسلامی ایران از بدعهدی آمریکا، به درخواست کشورهای دوست و همسایه و با هدف اثبات حسن نیت، یادداشت تفاهم را امضا کردیم، اما هرگونه نقض آتشبس با واکنش لازم و قوی جمهوری اسلامی ایران همراه خواهد بود.
سرپرست وزارت دفاع با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی منشأ اصلی ناامنی و بحران در منطقه است، افزود: جنایات این رژیم در غزه، لبنان، سوریه و ایران نشان میدهد که جهان اسلام باید با اتحاد و هماهنگی، راهکاری مشترک برای مقابله با این تهدید اتخاذ کند.
وی حضور نیروهای خارجی را عامل تشدید بیاعتمادی و ناامنی دانست و گفت: جنگ اخیر بار دیگر ناکارآمدی نظام امنیتی متکی به قدرتهای خارجی را اثبات کرد و نشان داد امنیت پایدار تنها از مسیر تفاهم، همکاری و همافزایی کشورهای منطقه محقق خواهد شد.
سردار ابنالرضا همچنین بر توسعه همکاریهای دفاعی و نظامی تهران و اسلامآباد تأکید کرد و اظهار داشت: ارتقای تعاملات دفاعی میان دو کشور، ضمن افزایش اعتماد متقابل، به تحکیم امنیت مرزهای مشترک، مقابله با گروههای تروریستی و کاهش زمینههای مداخله بازیگران مخرب در منطقه کمک خواهد کرد.
سرپرست وزارت دفاع در پایان ضمن قدردانی از مواضع سازنده پاکستان در حمایت از جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ تحمیلی اخیر، تأکید کرد: دولت و ملت ایران هیچگاه حمایت و همبستگی برادران پاکستانی را فراموش نخواهند کرد و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد فصل جدیدی از همکاریهای دفاعی، امنیتی و راهبردی را با جمهوری اسلامی پاکستان آغاز کند.
فرمانده ارتش پاکستان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرماندهان نیروهای مسلح و جمعی از شهروندان بیگناه را به دولت، ملت و نیروهای مسلح ایران تسلیت گفت و با مردم ایران ابراز همدردی کرد.
وی با تأکید بر وجود پیوندهای عمیق تاریخی، تمدنی و برادرانه میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، اظهار داشت: اقدام تروریستی اخیر موجب تأثر و اندوه عمیق مردم پاکستان شده و این احساس، محدود به مسئولان نیست، بلکه ملت پاکستان نیز در این مصیبت در کنار ملت ایران ایستاده است.
فرمانده ارتش پاکستان همچنین با اشاره به سفر وزیر شهید دفاع جمهوری اسلامی ایران به اسلامآباد و دستاوردهای آن، روند همکاریهای دفاعی و نظامی دو کشور را رو به گسترش توصیف کرد و گفت: همکاریهای تهران و اسلامآباد در حوزههای مختلف دفاعی در مسیر مطلوبی قرار دارد و با اراده مشترک دو طرف، این همکاریها با قدرت تداوم خواهد یافت.