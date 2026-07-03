دیدار وزیر کابینه ریاست جمهوری نامیبیا با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا، چارلز موبیتا وزیر کابینه ریاست جمهوری نامیبیا که به نمایندگی از دولت و مردم این کشور برای شرکت در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، صبح امروز جمعه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

وزیر کابینه ریاست جمهوری نامیبیا با ابلاغ مراتب همدردی و همبستگی رئیس جمهور، دولت و مردم این کشور با دولت و مردم ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت گفت.

آقای موبیتا با تجلیل از ایستادگی دولت و مردم ایران در مقابل تهدیدات نظامی و فشارهای اقتصادی، تصریح کرد: دولت و مردم نامبیا برای مواضع اصولی ایران و پافشاری بر مسیر استقلال کشور ارزش ویژه‌ای قائل هستند.

وی همچنین با اشاره به پیشینه روابط دوستانه بین ایران و نامبیا، بر عزم این کشور برای تقویت روابط در حوزه‌های مختلف با ایران تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از ابراز همدردی نامبیا با جمهوری اسلامی ایران، بر اهتمام ویژه رهبری شهید انقلاب اسلامی و نیز رهبر معظم انقلاب برای توسعه و تعمیق روابط با کشورهای آفریقایی تاکید کرد.

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