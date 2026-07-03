به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و هیئت همراه که به‌منظور شرکت در آیین ادای احترام و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده‌اند، از ابراز همدردی، همراهی و مواضع دوستانه و صمیمانه اقلیم کردستان در قبال ملت ایران قدردانی و ابراز امیدواری کرد که پیوندهای میان دو طرف بیش از پیش تقویت شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به روابط دیرینه ملت‌های منطقه اظهار داشت: ملت‌های ایران عراق و اقلیم کردستان قرن‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی میان آنان وجود دارد. این اشتراکات ارزشمند می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای تحکیم صلح، ثبات و همکاری‌های منطقه‌ای باشد.

پزشکیان با اشاره به تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات را فاقد هرگونه مبنای حقوقی و مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی توصیف کرد و گفت: عاملان این تجاوزات در حالی با ادعای دفاع از حقوق بشر و ارزش‌های انسانی دست به حمله علیه ملت ایران زدند که نتیجه اقدامات آنان شهادت رهبر انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان، مسئولان و شهروندان بی‌گناه و هدف قرار گرفتن مراکز غیرنظامی و آموزشی بود.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهداف طراحان این حملات افزود: دشمنان تصور می‌کردند با اعمال فشار نظامی و هدف قرار دادن ارکان کشور، جمهوری اسلامی ایران دچار تزلزل، شکاف داخلی و فروپاشی خواهد شد، اما آنچه در عمل رخ داد، تقویت انسجام ملی، همبستگی اجتماعی و حمایت گسترده مردم از کشور و نظام بود.

پزشکیان همچنین از مواضع مسئولانه اقلیم کردستان در جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از قلمرو این منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و اظهار داشت: برخی جریان‌های وابسته و عناصر تجزیه‌طلب تلاش داشتند در چارچوب طرح‌های بی‌ثبات‌ساز، زمینه اجرای اقدامات خصمانه علیه ایران را فراهم کنند، اما تدبیر و مسئولیت‌پذیری مقامات اقلیم کردستان موجب خنثی شدن این توطئه‌ها شد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت همکاری کشورهای منطقه برای مقابله با ناامنی و بی‌ثباتی تصریح کرد: همه دولت‌ها و ملت‌های منطقه باید برای تقویت صلح، امنیت و توسعه پایدار تلاش کنند. جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها به دنبال اختلاف و تنش با همسایگان و کشورهای اسلامی نیست، بلکه گسترش همکاری‌ها و تعمیق روابط با کشورهای منطقه را یک راهبرد اساسی می‌داند.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق خاطرنشان کرد: آمادگی داریم همکاری‌های خود را در حوزه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، تجاری و مردمی بیش از پیش توسعه دهیم و از تمامی ظرفیت‌های موجود در مسیر تأمین منافع مشترک بهره بگیریم.

در این دیدار نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز ضمن ابراز تسلیت و همدردی به مناسبت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از شهروندان ایرانی، این ضایعه را فقدانی بزرگ نه‌تنها برای ملت ایران، بلکه برای منطقه توصیف کرد.

نیچروان بارزانی با اشاره به روابط دیرینه اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: روابط ما با ایران ریشه‌دار، عمیق و مبتنی بر اعتماد متقابل است. مردم اقلیم کردستان همواره حمایت‌ها و همراهی‌های جمهوری اسلامی ایران را در مقاطع مختلف تاریخی به یاد دارند و ایران را شریک و پشتیبان خود می‌دانند.

رئیس اقلیم کردستان سفر دکتر پزشکیان به این منطقه را نقطه عطفی در مناسبات دو طرف دانست و افزود: این سفر زمینه‌های جدیدی برای توسعه روابط و همکاری‌های دوجانبه فراهم کرد و آثار آن در حوزه‌های مختلف قابل مشاهده است.

نیچروان بارزانی با اشاره به تحولات اخیر منطقه تصریح کرد: از همان روزهای نخست روشن بود که حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران به اهداف اعلامی خود دست نخواهد یافت؛ زیرا ایران از پشتوانه مردمی گسترده و سرمایه اجتماعی قابل توجهی برخوردار است. ما این واقعیت را به‌خوبی درک می‌کردیم و بر همین اساس نیز به طرف‌های مختلف اعلام کردیم که فشار و اقدام نظامی هرگز نمی‌تواند ملت ایران را وادار به تسلیم کند.

رئیس اقلیم کردستان عراق تأکید کرد: اقلیم کردستان هیچ نقشی در این جنگ نداشته و برخلاف برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای، اجازه نداده است از قلمرو اقلیم اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. روابط ما با ایران روابطی عمیق، تاریخی و مبتنی بر حسن همجواری است و ما هرگز بخشی از هیچ پروژه یا اقدامی علیه ایران نبوده‌ایم و نخواهیم بود.

نیچروان بارزانی با اشاره به دیدارهای خود با رهبر شهید انقلاب اسلامی، از شخصیت، حافظه تاریخی و نگاه عمیق ایشان به تحولات منطقه تجلیل کرد و گفت: برخورد صمیمانه و توجه ایشان به جزئیات روابط تاریخی و مسائل منطقه‌ای برای ما همواره ارزشمند و ماندگار خواهد بود.

رئیس اقلیم کردستان عراق همچنین از خدمات اقلیم به زائران اربعین حسینی یاد کرد و افزود: خدمت‌رسانی به زائران را وظیفه خود می‌دانیم و از اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی از این اقدامات قدردانی کرده بودند، احساس افتخار می‌کنیم.

نیچروان بارزانی در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت کشور در جریان جنگ اخیر را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: آنچه در روزهای بحران مشاهده شد، نشان‌دهنده مدیریت منسجم و کارآمد در اداره امور کشور بود. حفظ ثبات بازار، استمرار خدمات عمومی و پشتیبانی گسترده مردم از نظام، واقعیت‌هایی بود که از نزدیک و با دقت تحولات ایران را دنبال می‌کردیم.

رئیس اقلیم کردستان عراق افزود: هنگامی که یک نظام سیاسی از حمایت و اعتماد مردم خود برخوردار باشد، هیچ قدرت خارجی قادر نخواهد بود به آن آسیب وارد کند. آنچه در ایران مشاهده شد، جلوه‌ای از انسجام ملی و پیوند عمیق مردم با کشور و نظام سیاسی خود بود.

نیچروان بارزانی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی موجود میان دو طرف خاطرنشان کرد: اقلیم کردستان از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و پیوندهای موجود میان دو طرف، صرفاً سیاسی نیست، بلکه ریشه در تاریخ، فرهنگ و روابط مردمی دارد.

رئیس اقلیم کردستان عراق همچنین با اشاره به اصابت تعدادی موشک و پهپاد به مناطق مختلف اقلیم در جریان جنگ اخیر تصریح کرد: حضور پایگاه‌های خارجی در برخی نقاط اقلیم ناشی از توافقات دوجانبه اقلیم با طرف‌های خارجی نبوده و اقلیم کردستان هیچ‌گاه خواهان تبدیل شدن به بستری برای تهدید همسایگان خود نبوده است.

نیچروان بارزانی همچنین از آثار مثبت سیاست تفویض اختیارات به استانداران و توسعه همکاری‌های مرزی استقبال کرد و گفت: روابط استان‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان روندی رو به رشد داشته و این روند می‌تواند به گسترش بیش از پیش همکاری‌های اقتصادی و مردمی میان دو طرف کمک کند.