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دیدار وزیر امور خارجه قزاقستان با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

دیدار وزیر امور خارجه قزاقستان با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
کد خبر : 1808170
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یرمِک کوشِربایِف وزیر امور خارجه قزاقستان که برای ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، پیش از ظهر امروز جمعه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، یرمِک کوشِربایِف وزیر امور خارجه قزاقستان که برای ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، پیش از ظهر امروز جمعه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

وزیر امور خارجه قزاقستان با ابراز مراتب تسلیت دولت و مردم این کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مردم ایران، برای جمهوری اسلامی ایران آرزوی پیروزی و سربلندی کرد.

یرمِک کوشِربایِف با اشاره به سفر سال گذشته رئیس جمهور پزشکیان به آستانه و مذاکرات و توافق‌های بسیار خوب صورت گرفته بین سران دو کشور، ابراز امیدواری کرد با پیگیری نتایج این سفر شاهد توسعه و تعمیق همه‌جانبه روابط بین تهران و آستانه باشیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با تقدیر از حضور وزیر امور خارجه قزاقستان در مراسم ادای احترام به مقام رفیع رهبر شهید انقلاب اسلامی، از پیام‌های همدری و ابراز همبستگی دولت و مردم قزاقستان با دولت و مردم ایران قدردانی کرد.

عراقچی همچنین بر اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و گسترش روابط با کشورهای ساحلی دریای خزر از جمله قزاقستان در راستای منافع مشترک تاکید کرد.

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