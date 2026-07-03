سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید:
احتمال تغییر برنامه وجود دارد
سخنگوی ستاد تشییع و وداع آقای شهید ایران درباره احتمال بازگشایی دربهای مصلای امام خمینی (ره) از امشب گفت: هرگونه تصمیمگیری یا تغییر احتمالی در برنامهها، متعاقباً توسط سردار حسنزاده رئیس ستاد برگزاری مراسم تهران به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
به گزارش ایلنا، ایمان عطارزاده در حاشیه مراسم تشییع و وداع با آقای شهید ایران روز جمعه در گفت و گویی همچنین افزود: با این حال، طبق اعلام رسمی تا این لحظه، دربهای مصلی از ساعت ۶ صبح فردا به روی مردم گشوده خواهد شد و مراسم رسمی وداع با پیکر مطهر، از روز شنبه به مدت دو روز در مصلی امام خمینی (ره) ادامه خواهد داشت.
سخنگوی ستاد تشییع و وداع آقای شهید ایران یادآور شد: هماکنون در محل برگزاری آیین ادای احترام شخصیتهای خارجی و مقامات عالیرتبه کشورها، روسای قوای سهگانه، رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه و مسئولین دفتر مقام معظم رهبری حضور دارند و شخصاً از مقامات خارجی استقبال میکنند. همچنین نمایندگان دولت و وزرا نیز جهت استقبال از هیاتهای خارجی در فرودگاه مستقر شدهاند.
وی افزود: امروز جمعه، دوازدهم تیرماه، آیین ادای احترام شخصیتها و مقامات کشورهای مختلف به پیکر مطهر امام مجاهد شهید برگزار میشود. در بخش اول برنامهای که صبح برگزار شد، بیش از هزار نفر از چهرههای علمی، فرهنگی، اندیشمندان، نخبگان، فعالان رسانهای، سران احزاب سیاسی و گروههای مردمی از اقصی نقاط دنیا در قالب دهها هیات در مراسم ادای احترام آقای شهید ایران شرکت کردند.
عطارزاده افزود: در بخش دوم برنامه که از دقایق قبل آغاز شده است، بیش از ۵۰ هیات رسمی و عالیرتبه از کشورهای مختلف وارد کشور شدهاند تا در مراسم ادای احترام شرکت کنند. از میان این هیاتها، ۸ هیات در سطح رئیسجمهور و نخستوزیر، ۱۲ هیات در سطح رئیس مجلس و مابقی در سطح نمایندگان ویژه، معاونان وزیر یا وزرای کشورهای دیگر حضور دارند. این حضور گسترده، رویدادی بینالمللی بدرقه آقای شهید ایران خواهد بود
سخنگوی ستاد تشییع و وداع آقای شهید ایران درباره برنامههای فردا شنبه گفت: برنامههای امروز در دو بخش صبح و بعدازظهر برنامهریزی شده است؛ بخش نخست که صبح امروز برگزار شد، به میزبانی از گروههای مردمی، احزاب، شخصیتها، نخبگان، اندیشمندان و گروههای جهادی و مقاومت اختصاص داشت.
عطارزاده خاطرنشان کرد: در بخش دوم نیز که از دقایقی پیش آغاز شده است، پذیرای بیش از ۵۰ هیات عالیرتبه خارجی خواهیم بود و با اتمام این بخش، برنامههای رسمیِ بخش بینالملل پایان مییابد.
وی ادامه داد: از ساعت ۶ صبح فردا، مراسم وداع مردم عزیز ایران با پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای شهید خانواده ایشان در مصلای بزرگ امام خمینی برگزار خواهد شد.